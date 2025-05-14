https://ria.ru/20250514/eksmo-2016990306.html
В "Эксмо" высказались об изъятии книг издательства Popcorn Books
В "Эксмо" высказались об изъятии книг издательства Popcorn Books - РИА Новости, 14.05.2025
В "Эксмо" высказались об изъятии книг издательства Popcorn Books
Сотрудники силовых служб, изъявшие материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:43:00+03:00
2025-05-14T21:43:00+03:00
2025-05-14T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники силовых служб, изъявшие материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".В пресс-службе ранее подтвердили, что сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books."Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в данный момент юристы издательства пытаются получить дополнительную информацию."Другой информацией не обладаем. Разбираемся", - заключили в "Эксмо".В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20250501/reyd-2014525004.html
https://ria.ru/20250429/lgbt-2014098938.html
https://ria.ru/20250429/sud-2014221817.html
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происшествия, россия, эксмо, госдума рф, александр хинштейн
Происшествия, Россия, Эксмо, Госдума РФ, Александр Хинштейн
В "Эксмо" высказались об изъятии книг издательства Popcorn Books
Дело об изъятии у "Эксмо" книг Popcorn Books связано с пропагандой ЛГБТ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники силовых служб, изъявшие материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".
В пресс-службе ранее подтвердили, что сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books.
"Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в данный момент юристы издательства пытаются получить дополнительную информацию.
"Другой информацией не обладаем. Разбираемся", - заключили в "Эксмо
".
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.