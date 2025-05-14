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В "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books - РИА Новости, 14.05.2025
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21:11 14.05.2025 (обновлено: 22:23 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/eksmo-2016985958.html
В "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books
В "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books - РИА Новости, 14.05.2025
В "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books
Сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, подтвердили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо". РИА Новости, 14.05.2025
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эксмо
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, подтвердили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".&quot;У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела&quot;, — говорится в материале.В получении копии документа издательству отказали, добавили в пресс-службе. Там также отметили, что сейчас юристы пытаются получить дополнительную информацию.В устном пояснении от сотрудников силовых служб, изъявших материалы, говорилось, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*.В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшее литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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эксмо, россия, происшествия
Эксмо, Россия, Происшествия
В "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books

Силовики изъяли у "Эксмо" связанные с книгами Popcorn Books материалы

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сотрудники силовых служб изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, подтвердили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".
«

"У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела", — говорится в материале.

В получении копии документа издательству отказали, добавили в пресс-службе. Там также отметили, что сейчас юристы пытаются получить дополнительную информацию.
В устном пояснении от сотрудников силовых служб, изъявших материалы, говорилось, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшее литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
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