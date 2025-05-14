https://ria.ru/20250514/egipet-2016780544.html

В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу

В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу - РИА Новости, 14.05.2025

В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу

Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:15:00+03:00

2025-05-14T01:15:00+03:00

2025-05-14T01:15:00+03:00

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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство здравоохранения Египта. Согласно заявлению египетского минздрава, медики из больницы Эль-Агузы в ходе двух операций на сердце спасли жизни пациентов из России и Саудовской Аравии. "Первый случай относится к российскому туристу, которого доставили из Хургады в связи с нарушением проводимости сердца", - заявило министерство. Отмечается, что после поступления в больницу Эль-Агузы пациенту из России оказали первую помощь и установили временный кардиостимулятор. "Позднее состоялась успешная операция, во время которой был установлен постоянный двухкамерный кардиостимулятор", - подчеркнул минздрав Египта.

https://ria.ru/20250512/antalya-2016454266.html

https://ria.ru/20201109/kipr-1583713345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, хургада, россия, в мире, туризм