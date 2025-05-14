Рейтинг@Mail.ru
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/egipet-2016780544.html
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу - РИА Новости, 14.05.2025
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу
Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:15:00+03:00
2025-05-14T01:15:00+03:00
туризм
египет
хургада
россия
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305447_0:148:2815:1731_1920x0_80_0_0_af67facef5dcd9f471d17cc99d5cf880.jpg
КАИР, 14 мая – РИА Новости. Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство здравоохранения Египта. Согласно заявлению египетского минздрава, медики из больницы Эль-Агузы в ходе двух операций на сердце спасли жизни пациентов из России и Саудовской Аравии. "Первый случай относится к российскому туристу, которого доставили из Хургады в связи с нарушением проводимости сердца", - заявило министерство. Отмечается, что после поступления в больницу Эль-Агузы пациенту из России оказали первую помощь и установили временный кардиостимулятор. "Позднее состоялась успешная операция, во время которой был установлен постоянный двухкамерный кардиостимулятор", - подчеркнул минздрав Египта.
https://ria.ru/20250512/antalya-2016454266.html
https://ria.ru/20201109/kipr-1583713345.html
египет
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305447_155:0:2660:1879_1920x0_80_0_0_79d66c539f1911d375ced36907de8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, хургада, россия, в мире, туризм
Туризм, Египет, Хургада, Россия, В мире, Туризм
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу

Врачи в Египте провели успешную операцию на сердце российскому туристу

© РИА НовостиОперация в больнице
Операция в больнице - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Операция в больнице . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 мая – РИА Новости. Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство здравоохранения Египта.
Согласно заявлению египетского минздрава, медики из больницы Эль-Агузы в ходе двух операций на сердце спасли жизни пациентов из России и Саудовской Аравии.
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть
12 мая, 11:58
"Первый случай относится к российскому туристу, которого доставили из Хургады в связи с нарушением проводимости сердца", - заявило министерство.
Отмечается, что после поступления в больницу Эль-Агузы пациенту из России оказали первую помощь и установили временный кардиостимулятор.
"Позднее состоялась успешная операция, во время которой был установлен постоянный двухкамерный кардиостимулятор", - подчеркнул минздрав Египта.
Компания друзей - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
На Кипре турист попал в больницу с травмами после ссоры с женой
9 ноября 2020, 12:18
 
ТуризмЕгипетХургадаРоссияВ миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала