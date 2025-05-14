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В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу - РИА Новости, 14.05.2025
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу
Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:15:00+03:00
2025-05-14T01:15:00+03:00
2025-05-14T01:15:00+03:00
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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Врачи в больнице Эль-Агуза в египетской Гизе провели успешную операцию на сердце российскому туристу, поступившему из Хургады, сообщило министерство здравоохранения Египта. Согласно заявлению египетского минздрава, медики из больницы Эль-Агузы в ходе двух операций на сердце спасли жизни пациентов из России и Саудовской Аравии. "Первый случай относится к российскому туристу, которого доставили из Хургады в связи с нарушением проводимости сердца", - заявило министерство. Отмечается, что после поступления в больницу Эль-Агузы пациенту из России оказали первую помощь и установили временный кардиостимулятор. "Позднее состоялась успешная операция, во время которой был установлен постоянный двухкамерный кардиостимулятор", - подчеркнул минздрав Египта.
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РИА Новости
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египет, хургада, россия, в мире, туризм
Туризм, Египет, Хургада, Россия, В мире, Туризм
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу
Врачи в Египте провели успешную операцию на сердце российскому туристу