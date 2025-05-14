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На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП
Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:35:00+03:00
2025-05-14T22:35:00+03:00
2025-05-14T22:36:00+03:00
происшествия
авто
казань
трасса м-12
автодор
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор". "Водители, внимание. Из-за ДТП нет движения на 262-м километре М-12 "Восток" в сторону Казани", - говорится в сообщении. Организован съезд на 258-м километре М-12, добавила компания.
https://ria.ru/20240818/mkad-1966922276.html
казань
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, казань, трасса м-12, автодор
Происшествия, Авто, Казань, Трасса М-12, Автодор
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП
Автодор: на 262-м км М-12 Восток из-за ДТП остановлено движение в сторону Казани