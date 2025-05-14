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На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
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22:35 14.05.2025 (обновлено: 22:36 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dtp-2016995736.html
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП
Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 14.05.2025
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происшествия
авто
казань
трасса м-12
автодор
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор". "Водители, внимание. Из-за ДТП нет движения на 262-м километре М-12 "Восток" в сторону Казани", - говорится в сообщении. Организован съезд на 258-м километре М-12, добавила компания.
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казань
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происшествия, авто, казань, трасса м-12, автодор
Происшествия, Авто, Казань, Трасса М-12, Автодор
На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП

Автодор: на 262-м км М-12 Восток из-за ДТП остановлено движение в сторону Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции
Сотрудник Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор".
«
"Водители, внимание. Из-за ДТП нет движения на 262-м километре М-12 "Восток" в сторону Казани", - говорится в сообщении.
Организован съезд на 258-м километре М-12, добавила компания.
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ПроисшествияАвтоКазаньТрасса М-12Автодор
 
 
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