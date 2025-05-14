https://ria.ru/20250514/dtp-2016995736.html

На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП

На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП - РИА Новости, 14.05.2025

На 262-м километре трассы М-12 "Восток" произошло ДТП

Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:35:00+03:00

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происшествия

авто

казань

трасса м-12

автодор

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Движение автомобилей на 262-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Казани отсутствует из-за ДТП, организован съезд, сообщила госкомпания "Автодор". "Водители, внимание. Из-за ДТП нет движения на 262-м километре М-12 "Восток" в сторону Казани", - говорится в сообщении. Организован съезд на 258-м километре М-12, добавила компания.

https://ria.ru/20240818/mkad-1966922276.html

казань

трасса м-12

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, казань, трасса м-12, автодор