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Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех - РИА Новости, 14.05.2025
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19:28 14.05.2025 (обновлено: 20:53 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dtp-2016970437.html
Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех
Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех - РИА Новости, 14.05.2025
Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех
Количество погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех, всего пострадали 18 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:28:00+03:00
2025-05-14T20:53:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 14 мая — РИА Новости. Количество погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех, всего пострадали 18 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.&quot;К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском. Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелейшая утрата&quot;, — написал он. Как пояснил врио главы региона, в больницах остаются 15 человек. Остальным оказали помощь на месте, и они сейчас проходят амбулаторное лечение."Всем раненым желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное!" — добавил Хинштейн.По информации УМВД по Курской области, при столкновении автобуса и трех легковых автомобилей в Железногорском районе погибли два человека. Хинштейн сообщал о 17 пострадавших.Отмечается, что число пострадавших в аварии возросло до 18, а погибших — до трех.Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех

Хинштейн: число жертв ДТП под Курском выросло до трех, 18 человек пострадали

© пресс-служба губернатора Курской областиНа месте ДТП в Курской области
На месте ДТП в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© пресс-служба губернатора Курской области
На месте ДТП в Курской области
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КУРСК, 14 мая — РИА Новости. Количество погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех, всего пострадали 18 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском. Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелейшая утрата", — написал он.

Как пояснил врио главы региона, в больницах остаются 15 человек. Остальным оказали помощь на месте, и они сейчас проходят амбулаторное лечение.
"Всем раненым желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное!" — добавил Хинштейн.
По информации УМВД по Курской области, при столкновении автобуса и трех легковых автомобилей в Железногорском районе погибли два человека. Хинштейн сообщал о 17 пострадавших.
Отмечается, что число пострадавших в аварии возросло до 18, а погибших — до трех.
Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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