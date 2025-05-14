https://ria.ru/20250514/dtp-2016970437.html

Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех

Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех - РИА Новости, 14.05.2025

Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех

Количество погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех, всего пострадали 18 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:28:00+03:00

2025-05-14T19:28:00+03:00

2025-05-14T20:53:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 14 мая — РИА Новости. Количество погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех, всего пострадали 18 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском. Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелейшая утрата", — написал он. Как пояснил врио главы региона, в больницах остаются 15 человек. Остальным оказали помощь на месте, и они сейчас проходят амбулаторное лечение."Всем раненым желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное!" — добавил Хинштейн.По информации УМВД по Курской области, при столкновении автобуса и трех легковых автомобилей в Железногорском районе погибли два человека. Хинштейн сообщал о 17 пострадавших.Отмечается, что число пострадавших в аварии возросло до 18, а погибших — до трех.Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20250514/sud-2016961061.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, александр хинштейн