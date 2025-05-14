Число погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех
Хинштейн: число жертв ДТП под Курском выросло до трех, 18 человек пострадали
© пресс-служба губернатора Курской областиНа месте ДТП в Курской области
© пресс-служба губернатора Курской области
На месте ДТП в Курской области
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КУРСК, 14 мая — РИА Новости. Количество погибших в ДТП с автобусом под Курском выросло до трех, всего пострадали 18 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском. Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелейшая утрата", — написал он.
Как пояснил врио главы региона, в больницах остаются 15 человек. Остальным оказали помощь на месте, и они сейчас проходят амбулаторное лечение.
"Всем раненым желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное!" — добавил Хинштейн.
По информации УМВД по Курской области, при столкновении автобуса и трех легковых автомобилей в Железногорском районе погибли два человека. Хинштейн сообщал о 17 пострадавших.
Отмечается, что число пострадавших в аварии возросло до 18, а погибших — до трех.
Прокуратура Курской области проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП.