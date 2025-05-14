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Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось - РИА Новости, 14.05.2025
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19:09 14.05.2025 (обновлено: 22:04 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dtp-2016967343.html
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось - РИА Новости, 14.05.2025
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в курском Железногорском районе увеличилось до 19, среди них девочка 14 лет, сообщила врио министра... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:09:00+03:00
2025-05-14T22:04:00+03:00
происшествия
курская область
железногорск
александр хинштейн
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КУРСК, 14 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в курском Железногорском районе увеличилось до 19, среди них девочка 14 лет, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области. Он уточнял, что обстоятельства ДТП устанавливаются."Девятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Помощь пострадавшим на месте оказали пять бригад службы скорой медицинской помощи", - сообщила Письменная на своей странице соцсети "ВКонтакте".Она добавила, что в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы."Одна женщина, получившая сотрясение головного мозга, тупую травму живота и ушибы, находится в тяжелом состоянии, она будет эвакуирована в травмоцентр первого уровня - Курскую областную многопрофильную клиническую больницу. Одиннадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести, получают медицинскую помощь в стационарах", - добавила она.Уточняется, что четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно."Еще трое, включая 14-летнюю девочку, получили ушибы и от госпитализации отказались. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, получают лечение в полном объеме", - сообщила врио министра здравоохранения региона.
https://ria.ru/20250512/avtobus-2016531699.html
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происшествия, курская область, железногорск , александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Железногорск , Александр Хинштейн
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Курской области возросло до 19

© пресс-служба губернатора Курской областиНа месте ДТП в Курской области
На месте ДТП в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© пресс-служба губернатора Курской области
На месте ДТП в Курской области
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КУРСК, 14 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в курском Железногорском районе увеличилось до 19, среди них девочка 14 лет, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области. Он уточнял, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
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"Девятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Помощь пострадавшим на месте оказали пять бригад службы скорой медицинской помощи", - сообщила Письменная на своей странице соцсети "ВКонтакте".
Она добавила, что в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы.
"Одна женщина, получившая сотрясение головного мозга, тупую травму живота и ушибы, находится в тяжелом состоянии, она будет эвакуирована в травмоцентр первого уровня - Курскую областную многопрофильную клиническую больницу. Одиннадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести, получают медицинскую помощь в стационарах", - добавила она.
Уточняется, что четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
"Еще трое, включая 14-летнюю девочку, получили ушибы и от госпитализации отказались. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, получают лечение в полном объеме", - сообщила врио министра здравоохранения региона.
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ПроисшествияКурская областьЖелезногорскАлександр Хинштейн
 
 
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