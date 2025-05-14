https://ria.ru/20250514/dtp-2016967343.html

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось - РИА Новости, 14.05.2025

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Курском увеличилось

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в курском Железногорском районе увеличилось до 19, среди них девочка 14 лет, сообщила врио министра... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:09:00+03:00

2025-05-14T19:09:00+03:00

2025-05-14T22:04:00+03:00

происшествия

курская область

железногорск

александр хинштейн

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КУРСК, 14 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в курском Железногорском районе увеличилось до 19, среди них девочка 14 лет, сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли в ДТП с автобусом и легковыми автомобилями в Железногорском районе Курской области. Он уточнял, что обстоятельства ДТП устанавливаются."Девятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Помощь пострадавшим на месте оказали пять бригад службы скорой медицинской помощи", - сообщила Письменная на своей странице соцсети "ВКонтакте".Она добавила, что в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы."Одна женщина, получившая сотрясение головного мозга, тупую травму живота и ушибы, находится в тяжелом состоянии, она будет эвакуирована в травмоцентр первого уровня - Курскую областную многопрофильную клиническую больницу. Одиннадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести, получают медицинскую помощь в стационарах", - добавила она.Уточняется, что четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно."Еще трое, включая 14-летнюю девочку, получили ушибы и от госпитализации отказались. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, получают лечение в полном объеме", - сообщила врио министра здравоохранения региона.

https://ria.ru/20250512/avtobus-2016531699.html

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курская область

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, железногорск , александр хинштейн