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В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 14.05.2025
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06:21 14.05.2025 (обновлено: 06:30 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dtp-2016795805.html
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 14.05.2025
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске Алтайского края, сообщили журналистам в ГУ МВД. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:21:00+03:00
2025-05-14T06:30:00+03:00
происшествия
бийск
алтайский край
авто
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БАРНАУЛ , 14 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске Алтайского края, сообщили журналистам в ГУ МВД."Четырнадцатого мая в 5.15 (1.15 мск - ред) у дома по улице Трофимова, 51 в городе Бийске водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом "ПАЗ", перевозившим работников одного из предприятий. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автомобиля Mitsubishi, а также один пассажир автобуса. Им оказана помощь", - говорится в сообщении регионального главка МВД.Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура."По поручению (прокурора края) Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан... По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения органом полиции", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
https://ria.ru/20250504/delo--2014893725.html
https://ria.ru/20250510/dtp--2016173791.html
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происшествия, бийск, алтайский край, авто
Происшествия, Бийск, Алтайский край, Авто
В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Бийске пострадали шесть человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БАРНАУЛ , 14 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске Алтайского края, сообщили журналистам в ГУ МВД.
"Четырнадцатого мая в 5.15 (1.15 мск - ред) у дома по улице Трофимова, 51 в городе Бийске водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом "ПАЗ", перевозившим работников одного из предприятий. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автомобиля Mitsubishi, а также один пассажир автобуса. Им оказана помощь", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
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Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура.
"По поручению (прокурора края) Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан... По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения органом полиции", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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