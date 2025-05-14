В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом в Бийске пострадали шесть человек
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БАРНАУЛ , 14 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске Алтайского края, сообщили журналистам в ГУ МВД.
"Четырнадцатого мая в 5.15 (1.15 мск - ред) у дома по улице Трофимова, 51 в городе Бийске водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом "ПАЗ", перевозившим работников одного из предприятий. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автомобиля Mitsubishi, а также один пассажир автобуса. Им оказана помощь", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура.
"По поручению (прокурора края) Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан... По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения органом полиции", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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