https://ria.ru/20250514/dtp-2016795805.html

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 14.05.2025

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске Алтайского края, сообщили журналистам в ГУ МВД. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:21:00+03:00

2025-05-14T06:21:00+03:00

2025-05-14T06:30:00+03:00

происшествия

бийск

алтайский край

авто

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БАРНАУЛ , 14 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске Алтайского края, сообщили журналистам в ГУ МВД."Четырнадцатого мая в 5.15 (1.15 мск - ред) у дома по улице Трофимова, 51 в городе Бийске водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом "ПАЗ", перевозившим работников одного из предприятий. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автомобиля Mitsubishi, а также один пассажир автобуса. Им оказана помощь", - говорится в сообщении регионального главка МВД.Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура."По поручению (прокурора края) Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан... По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения органом полиции", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20250504/delo--2014893725.html

https://ria.ru/20250510/dtp--2016173791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, бийск, алтайский край, авто