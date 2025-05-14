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Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными - РИА Новости, 14.05.2025
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными
Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:52:00+03:00
2025-05-14T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир. "Чаще всего они охотятся за мирными жителями, которые не принимают никакого участия в войне, чем я крайне возмущен: бьют дома, машины, за велосипедистами гоняются", - сказал агентству местный житель. Глава российской администрации Купянского района Александр Капленко на месте очередного удара БПЛА ВСУ подтвердил РИА Новости эти слова, уточнив, что в настоящее время в прифронтовых районах Харьковской области люди предпочитают не передвигаться на автомобилях, а выбирают мотоциклы и велосипеды, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди, но в последнее время это не спасает. "Вот вы видите: то на мотоцикле проехал человек, то на велосипеде - пытаются передвигаться таким транспортом либо пешком, но даже на велосипедах крайне опасно. У нас за последний месяц два убитых и три раненых на велосипедах", - подчеркнул Капленко.
https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными

Расчеты FPV-дронов ВСУ охотятся на велосипедистов в Харьковской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир.
"Чаще всего они охотятся за мирными жителями, которые не принимают никакого участия в войне, чем я крайне возмущен: бьют дома, машины, за велосипедистами гоняются", - сказал агентству местный житель.
Работа следователей в Курской области, где украинские боевики убили мирных жителей - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СК: боевики ВСУ убили 24 жителя Русского Поречного
Вчера, 11:35
Глава российской администрации Купянского района Александр Капленко на месте очередного удара БПЛА ВСУ подтвердил РИА Новости эти слова, уточнив, что в настоящее время в прифронтовых районах Харьковской области люди предпочитают не передвигаться на автомобилях, а выбирают мотоциклы и велосипеды, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди, но в последнее время это не спасает.
"Вот вы видите: то на мотоцикле проехал человек, то на велосипеде - пытаются передвигаться таким транспортом либо пешком, но даже на велосипедах крайне опасно. У нас за последний месяц два убитых и три раненых на велосипедах", - подчеркнул Капленко.
Последствия атаки беспилотников на администрацию города Каменка-Днепровская - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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