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Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными - РИА Новости, 14.05.2025
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными
Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:52:00+03:00
2025-05-14T14:52:00+03:00
2025-05-14T14:52:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир. "Чаще всего они охотятся за мирными жителями, которые не принимают никакого участия в войне, чем я крайне возмущен: бьют дома, машины, за велосипедистами гоняются", - сказал агентству местный житель. Глава российской администрации Купянского района Александр Капленко на месте очередного удара БПЛА ВСУ подтвердил РИА Новости эти слова, уточнив, что в настоящее время в прифронтовых районах Харьковской области люди предпочитают не передвигаться на автомобилях, а выбирают мотоциклы и велосипеды, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди, но в последнее время это не спасает. "Вот вы видите: то на мотоцикле проехал человек, то на велосипеде - пытаются передвигаться таким транспортом либо пешком, но даже на велосипедах крайне опасно. У нас за последний месяц два убитых и три раненых на велосипедах", - подчеркнул Капленко.
https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными
Расчеты FPV-дронов ВСУ охотятся на велосипедистов в Харьковской области