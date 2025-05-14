https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html

Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными

Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными - РИА Новости, 14.05.2025

Житель Харьковской области рассказал, как дроны ВСУ охотятся за мирными

Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:52:00+03:00

2025-05-14T14:52:00+03:00

2025-05-14T14:52:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВСУ "охотятся" за велосипедистами в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель одного из подконтрольных России сел в регионе Владимир. "Чаще всего они охотятся за мирными жителями, которые не принимают никакого участия в войне, чем я крайне возмущен: бьют дома, машины, за велосипедистами гоняются", - сказал агентству местный житель. Глава российской администрации Купянского района Александр Капленко на месте очередного удара БПЛА ВСУ подтвердил РИА Новости эти слова, уточнив, что в настоящее время в прифронтовых районах Харьковской области люди предпочитают не передвигаться на автомобилях, а выбирают мотоциклы и велосипеды, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди, но в последнее время это не спасает. "Вот вы видите: то на мотоцикле проехал человек, то на велосипеде - пытаются передвигаться таким транспортом либо пешком, но даже на велосипедах крайне опасно. У нас за последний месяц два убитых и три раненых на велосипедах", - подчеркнул Капленко.

https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф