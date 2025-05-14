https://ria.ru/20250514/dnr-2016985106.html

Замкомандира роты рассказал о штурме Котляровки в ДНР

Замкомандира роты рассказал о штурме Котляровки в ДНР - РИА Новости, 14.05.2025

Замкомандира роты рассказал о штурме Котляровки в ДНР

Штурмовики ВС РФ при штурме населенного пункта Котляровка в ДНР использовали лестницы для преодоления четырехметрового рва, подготовленного ВСУ в качестве... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:02:00+03:00

2025-05-14T21:02:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при штурме населенного пункта Котляровка в ДНР использовали лестницы для преодоления четырехметрового рва, подготовленного ВСУ в качестве препятствия, тем самым ошеломив противника, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 35-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владислав Ряба. "В начале штурма был подготовлен личный состав, соответственно, вооруженные лестницами, взяв всю решимость в кулак, данные товарищи пересекли поле, и, как при осаде замка, они осуществили переброс. Сначала подтянулась маленькая группа, два-три человека, потом за ними еще подтянулась группа, соответственно, таким образом перебрались в сторону населенного пункта. Противник такой наглости и нахрапа не ожидал от наших пацанов", - сказал Ряба агентству. По словам офицера, вышестоящим командованием была поставлена боевая задача взять населенный пункт Котляровка, который располагается среди полей, окруженный лесополосами. С одной стороны населенного пункта противник вырыл земляное ограждение в виде противотанкового рва глубиной четыре метра и шириной пять метров. Изучив данные, полученные с помощью аэроразведки, командование разработало план штурма. "Бойцы взяли в руки лестницу вдвоем и бегом побежали в сторону рва. Вот один спустился, принял, второй, грубо говоря, тоже подал ее и тоже вниз спустился. Пару секунд переждали, воздуха набрали, лестницу поставили, и по ней наверх. Соответственно, снова бегом", - так описывает подробности операции Ряба. Как пояснил офицер, штурмовики заняли плацдарм в лесополосе. А уже оттуда плавно "перетекли" в населенный пункт и закрепились в нем. После чего началась полномерная зачистка. Противник же сосредотачивал силы на другом направлении и не ожидал атаки со стороны рва. "Мы по их плану решили не работать, мы сработали по своему, и это нам очень сильно ускорило выполнение задачи. Сохранив при этом жизни", - сказал военнослужащий. Минобороны РФ 12 мая сообщило об освобождении подразделениями российской группировки войск "Центр" населённого пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html

https://ria.ru/20250514/vsu-2016954042.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф