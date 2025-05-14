https://ria.ru/20250514/detenysh-2016883485.html
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка - РИА Новости, 14.05.2025
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка
В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:15:00+03:00
2025-05-14T14:15:00+03:00
2025-05-14T14:15:00+03:00
хорошие новости
новости - туризм
соломоновы острова
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016882701_26:0:1889:1048_1920x0_80_0_0_bf98da11e4f6aac66f4b92e824834fe0.png
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Отмечается, что эти пресмыкающиеся населяют дождевые тропические леса и ведут исключительно древесный образ жизни, обитая высоко в кронах деревьев. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост. Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. "Детеныш родился 6 апреля, весом около 40 граммов. Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам. Сейчас цепкохвостые сцинки находятся не на экспозиции. Возможно, они появятся там позже", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. Уточняется, что малыш родился довольно крупным, около 30 сантиметров в длину, уже в первый день у него произошла первая линька. Во время беременности самку разделяют с самцом, и первое время после рождения о малыше заботится только мать. Она яростно защищает потомство и может нападать на тех, кого сочтет опасным. Спустя некоторое время семья воссоединилась, и сейчас детеныш живет вместе с обоими родителями. -0-
https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html
https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html
соломоновы острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016882701_259:0:1656:1048_1920x0_80_0_0_4a8781173dec53d46ca0e3d865261cdc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, соломоновы острова, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Новости - Туризм, Соломоновы острова, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка
В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Отмечается, что эти пресмыкающиеся населяют дождевые тропические леса и ведут исключительно древесный образ жизни, обитая высоко в кронах деревьев. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост. Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.
"Детеныш родился 6 апреля, весом около 40 граммов. Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам. Сейчас цепкохвостые сцинки находятся не на экспозиции. Возможно, они появятся там позже", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой
.
Уточняется, что малыш родился довольно крупным, около 30 сантиметров в длину, уже в первый день у него произошла первая линька. Во время беременности самку разделяют с самцом, и первое время после рождения о малыше заботится только мать. Она яростно защищает потомство и может нападать на тех, кого сочтет опасным. Спустя некоторое время семья воссоединилась, и сейчас детеныш живет вместе с обоими родителями. -0-