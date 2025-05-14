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В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка - РИА Новости, 14.05.2025
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Хорошие новости
 
14:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/detenysh-2016883485.html
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка - РИА Новости, 14.05.2025
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка
В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:15:00+03:00
2025-05-14T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Отмечается, что эти пресмыкающиеся населяют дождевые тропические леса и ведут исключительно древесный образ жизни, обитая высоко в кронах деревьев. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост. Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. "Детеныш родился 6 апреля, весом около 40 граммов. Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам. Сейчас цепкохвостые сцинки находятся не на экспозиции. Возможно, они появятся там позже", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. Уточняется, что малыш родился довольно крупным, около 30 сантиметров в длину, уже в первый день у него произошла первая линька. Во время беременности самку разделяют с самцом, и первое время после рождения о малыше заботится только мать. Она яростно защищает потомство и может нападать на тех, кого сочтет опасным. Спустя некоторое время семья воссоединилась, и сейчас детеныш живет вместе с обоими родителями. -0-
https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html
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новости - туризм, соломоновы острова, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Новости - Туризм, Соломоновы острова, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка

© Фото : Московский зоопарк/TelegramЦепкохвостые сцинки в Московском зоопарке
Цепкохвостые сцинки в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Цепкохвостые сцинки в Московском зоопарке
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Отмечается, что эти пресмыкающиеся населяют дождевые тропические леса и ведут исключительно древесный образ жизни, обитая высоко в кронах деревьев. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост. Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.
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"Детеныш родился 6 апреля, весом около 40 граммов. Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам. Сейчас цепкохвостые сцинки находятся не на экспозиции. Возможно, они появятся там позже", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
Уточняется, что малыш родился довольно крупным, около 30 сантиметров в длину, уже в первый день у него произошла первая линька. Во время беременности самку разделяют с самцом, и первое время после рождения о малыше заботится только мать. Она яростно защищает потомство и может нападать на тех, кого сочтет опасным. Спустя некоторое время семья воссоединилась, и сейчас детеныш живет вместе с обоими родителями. -0-
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