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В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка

В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка - РИА Новости, 14.05.2025

В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного сцинка

В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:15:00+03:00

2025-05-14T14:15:00+03:00

2025-05-14T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка - это ящерица, которая обитает исключительно на Соломоновых островах, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Отмечается, что эти пресмыкающиеся населяют дождевые тропические леса и ведут исключительно древесный образ жизни, обитая высоко в кронах деревьев. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост. Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. "Детеныш родился 6 апреля, весом около 40 граммов. Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам. Сейчас цепкохвостые сцинки находятся не на экспозиции. Возможно, они появятся там позже", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. Уточняется, что малыш родился довольно крупным, около 30 сантиметров в длину, уже в первый день у него произошла первая линька. Во время беременности самку разделяют с самцом, и первое время после рождения о малыше заботится только мать. Она яростно защищает потомство и может нападать на тех, кого сочтет опасным. Спустя некоторое время семья воссоединилась, и сейчас детеныш живет вместе с обоими родителями. -0-

https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html

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новости - туризм, соломоновы острова, светлана акулова, московский зоопарк