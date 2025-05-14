https://ria.ru/20250514/dengi-2016775192.html

Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

Названы главные ошибки россиян при накоплении денег - РИА Новости, 14.05.2025

Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

При накоплении средств россияне совершают ряд ошибок — хранят сбережения в наличных, откладывают нерегулярно и формируют маленькую финансовую подушку. Об этом... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:15:00+03:00

2025-05-14T03:15:00+03:00

2025-05-14T03:15:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

россия

деньги

вклады

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При накоплении средств россияне совершают ряд ошибок — хранят сбережения в наличных, откладывают нерегулярно и формируют маленькую финансовую подушку. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В.Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, некоторые откладывают средства не систематически, а как получится. Но при таком подходе накопить деньги довольно сложно."Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности", — добавила эксперт.Еще одна ошибка — хранение накоплений в наличной валюте. По словам Ермиловой, необходимо, чтобы деньги лежали на вкладе или счете, тогда они будут приносить дополнительный доход. Чем выше сумма вложений, тем более выгодные предложения от банков по процентным вкладам можно получить.

https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, деньги, вклады