На ростовского начальника управления миграции завели дело по двум статьям
На главу управления по делам миграции ростовского ГУМВД завели дело по 2 статьям
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и организации незаконной миграции против главы управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области и начальника одного из отделов управления, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.
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Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали о задержании главы управления Александра Мельникова.
Как следует из релиза СК, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу.
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"В результате были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области, уточнили в ведомстве.