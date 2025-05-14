https://ria.ru/20250514/delo-2016890850.html

На ростовского начальника управления миграции завели дело по двум статьям

На ростовского начальника управления миграции завели дело по двум статьям - РИА Новости, 14.05.2025

На ростовского начальника управления миграции завели дело по двум статьям

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и организации незаконной миграции против главы управления по вопросам миграции ГУМВД РФ... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:43:00+03:00

2025-05-14T14:43:00+03:00

2025-05-14T14:43:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

александр мельников

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и организации незаконной миграции против главы управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области и начальника одного из отделов управления, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали о задержании главы управления Александра Мельникова. Как следует из релиза СК, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу. "В результате были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250429/moskva-2014198346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростовская область, александр мельников, следственный комитет россии (ск рф)