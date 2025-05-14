Рейтинг@Mail.ru
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/delo-2016782680.html
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело - РИА Новости, 14.05.2025
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело
Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:09:00+03:00
2025-05-14T02:09:00+03:00
происшествия
россия
татьяна фельгенгауэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_0:11:1334:761_1920x0_80_0_0_17c16554ced2874630597120a56b5873.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Это не первое уголовное дело, возбужденное против Фельгенгауэр*: источник в правоохранительных органах в сентябре сообщил РИА Новости о возбуждении дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента. Она объявлена в международный розыск. "В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства. Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250513/sud-2016738922.html
https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_70:0:1114:783_1920x0_80_0_0_e1a923efefbb9c85f69dfc72b81c995e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, татьяна фельгенгауэр
Происшествия, Россия, Татьяна Фельгенгауэр
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело

Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр возбудили новое уголовное дело

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Фельгенгауэр*
Татьяна Фельгенгауэр* - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Фельгенгауэр*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Это не первое уголовное дело, возбужденное против Фельгенгауэр*: источник в правоохранительных органах в сентябре сообщил РИА Новости о возбуждении дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента. Она объявлена в международный розыск.
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Зыгаря* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 18:28
"В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства.
Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
26 ноября 2024, 12:20
 
ПроисшествияРоссияТатьяна Фельгенгауэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала