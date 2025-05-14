https://ria.ru/20250514/delo-2016782680.html

Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело

Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело - РИА Новости, 14.05.2025

Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело

Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:09:00+03:00

2025-05-14T02:09:00+03:00

2025-05-14T02:09:00+03:00

происшествия

россия

татьяна фельгенгауэр

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Это не первое уголовное дело, возбужденное против Фельгенгауэр*: источник в правоохранительных органах в сентябре сообщил РИА Новости о возбуждении дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента. Она объявлена в международный розыск. "В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства. Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250513/sud-2016738922.html

https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, татьяна фельгенгауэр