https://ria.ru/20250514/delo-2016782680.html
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело - РИА Новости, 14.05.2025
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело
Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:09:00+03:00
2025-05-14T02:09:00+03:00
2025-05-14T02:09:00+03:00
происшествия
россия
татьяна фельгенгауэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_0:11:1334:761_1920x0_80_0_0_17c16554ced2874630597120a56b5873.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено новое уголовное дело - о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Это не первое уголовное дело, возбужденное против Фельгенгауэр*: источник в правоохранительных органах в сентябре сообщил РИА Новости о возбуждении дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента. Она объявлена в международный розыск. "В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной)* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства. Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250513/sud-2016738922.html
https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_70:0:1114:783_1920x0_80_0_0_e1a923efefbb9c85f69dfc72b81c995e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, татьяна фельгенгауэр
Происшествия, Россия, Татьяна Фельгенгауэр
Против иноагента Фельгенгауэр* возбудили новое дело
Против журналистки-иноагента Татьяны Фельгенгауэр возбудили новое уголовное дело