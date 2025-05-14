https://ria.ru/20250514/dayneko-2016845206.html

"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко

"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко - РИА Новости, 14.05.2025

"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко

Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию. В 2022 году певица одной из первых поддержала... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:51:00+03:00

2025-05-14T11:51:00+03:00

2025-05-14T11:51:00+03:00

шоубиз

россия

сша

виктория дайнеко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744032682_0:194:2305:1491_1920x0_80_0_0_771bda22c49f678932e0989fac5f351a.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию. В 2022 году певица одной из первых поддержала спецоперацию и политику президента, несмотря на возможные профессиональные риски. Это решение привело к включению её в санкционные списки западных стран, но не изменило убеждений певицы.Иноагенты: предательство или заблуждение?В интервью Rutube-каналу "Слово" Дайнеко резко осудила поведение некоторых коллег по шоу-бизнесу. Она осудила тех, кто, оставаясь в России, продолжает зарабатывать здесь деньги, но при этом оскорбляет страну "в кулуарах". Также певица не признает артистов, вкладывающих российские доходы в экономику других государств и личностей, публично отрекшихся от Родины при первом же политическом разногласии."Что ты здесь делаешь, если ненавидишь страну, которая тебя кормит?" — задается вопросом певица.Страна как семья: философия патриотизмаДайнеко сравнивает отношение к Родине с семейными ценностями. Если родители поступают неправильно, ты не отрекаешься от них. Так и с Родиной — настоящий патриот поддерживает страну в любых обстоятельствах.Певица с горечью отмечает, что для некоторых людей отказ от семьи и Родины стал обыденным делом, особенно после начала СВО.Встреча с героями: незабываемые впечатленияОсобое место в сердце артистки занимает выступление в 2023 году перед ранеными бойцами: "Их скромность и сила духа поразили меня. Они не считают себя героями, хотя совершают настоящие подвиги".Этот опыт укрепил ее убеждение, что защитники Отечества заслуживают самого искреннего уважения и поддержки.Не словом, а деломВ отличие от многих коллег, Дайнеко не ограничивается декларациями о патриотизме. Она регулярно выступает перед военными, участвует в патриотических мероприятиях, открыто обсуждает важные общественные темы и личным примером показывает преданность стране.Ее позиция — вызов тем, кто пытается совмещать доходы в России с антироссийской риторикой. В современных условиях такая последовательность становится редким и ценным качеством.Память о Великой Отечественной войнеДля Виктории Дайнеко День Победы — это всегда был самый большой праздник. В ее семье традиционно накрывали праздничный стол и смотрели парад и военные фильмы. Певица с трепетом относится к этой священной дате — 9 Мая.Она рассказывает о своих родственниках, которые воевали, включая прадеда Алексея, пропавшего без вести, и дедушку Колю, который не любил говорить о войне. Эти истории стали частью ее жизни и формируют уважение к памяти предков.Россия — лучшая странаВиктория уверенно заявляет, что Россия — лучшая страна для нее. После многочисленных поездок за границу она поняла, насколько любит свою родину. Во время локдауна в 2020 году артистка оказалась в США - и осознала, как важна для нее Россия.Дайнеко предпочитает путешествовать не в дорогих отелях, а в квартирах, чтобы лучше понять быт местных жителей. Она пришла к выводу, что нигде так комфортно не живется, как в России.Сила русского человекаПо мнению Виктории, русский человек — это тот, кто способен преодолеть любые трудности. Это качество может быть связано с историей нашего народа и тем горем, которое он пережил за столетия."Сложности закаляют нас", — говорит она. — Как бы ни были тяжелыми обстоятельства, мы всегда становимся сильнее".Дайнеко подчеркивает, что стойкость и оптимизм русского народа важные качества, которые помогают преодолевать любые испытания.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, виктория дайнеко