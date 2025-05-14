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"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко - РИА Новости, 14.05.2025
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Шоубиз
 
11:51 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/dayneko-2016845206.html
"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко
"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко - РИА Новости, 14.05.2025
"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко
Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию. В 2022 году певица одной из первых поддержала... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:51:00+03:00
2025-05-14T11:51:00+03:00
шоубиз
россия
сша
виктория дайнеко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию. В 2022 году певица одной из первых поддержала спецоперацию и политику президента, несмотря на возможные профессиональные риски. Это решение привело к включению её в санкционные списки западных стран, но не изменило убеждений певицы.Иноагенты: предательство или заблуждение?В интервью Rutube-каналу "Слово" Дайнеко резко осудила поведение некоторых коллег по шоу-бизнесу. Она осудила тех, кто, оставаясь в России, продолжает зарабатывать здесь деньги, но при этом оскорбляет страну "в кулуарах". Также певица не признает артистов, вкладывающих российские доходы в экономику других государств и личностей, публично отрекшихся от Родины при первом же политическом разногласии."Что ты здесь делаешь, если ненавидишь страну, которая тебя кормит?" — задается вопросом певица.Страна как семья: философия патриотизмаДайнеко сравнивает отношение к Родине с семейными ценностями. Если родители поступают неправильно, ты не отрекаешься от них. Так и с Родиной — настоящий патриот поддерживает страну в любых обстоятельствах.Певица с горечью отмечает, что для некоторых людей отказ от семьи и Родины стал обыденным делом, особенно после начала СВО.Встреча с героями: незабываемые впечатленияОсобое место в сердце артистки занимает выступление в 2023 году перед ранеными бойцами: "Их скромность и сила духа поразили меня. Они не считают себя героями, хотя совершают настоящие подвиги".Этот опыт укрепил ее убеждение, что защитники Отечества заслуживают самого искреннего уважения и поддержки.Не словом, а деломВ отличие от многих коллег, Дайнеко не ограничивается декларациями о патриотизме. Она регулярно выступает перед военными, участвует в патриотических мероприятиях, открыто обсуждает важные общественные темы и личным примером показывает преданность стране.Ее позиция — вызов тем, кто пытается совмещать доходы в России с антироссийской риторикой. В современных условиях такая последовательность становится редким и ценным качеством.Память о Великой Отечественной войнеДля Виктории Дайнеко День Победы — это всегда был самый большой праздник. В ее семье традиционно накрывали праздничный стол и смотрели парад и военные фильмы. Певица с трепетом относится к этой священной дате — 9 Мая.Она рассказывает о своих родственниках, которые воевали, включая прадеда Алексея, пропавшего без вести, и дедушку Колю, который не любил говорить о войне. Эти истории стали частью ее жизни и формируют уважение к памяти предков.Россия — лучшая странаВиктория уверенно заявляет, что Россия — лучшая страна для нее. После многочисленных поездок за границу она поняла, насколько любит свою родину. Во время локдауна в 2020 году артистка оказалась в США - и осознала, как важна для нее Россия.Дайнеко предпочитает путешествовать не в дорогих отелях, а в квартирах, чтобы лучше понять быт местных жителей. Она пришла к выводу, что нигде так комфортно не живется, как в России.Сила русского человекаПо мнению Виктории, русский человек — это тот, кто способен преодолеть любые трудности. Это качество может быть связано с историей нашего народа и тем горем, которое он пережил за столетия."Сложности закаляют нас", — говорит она. — Как бы ни были тяжелыми обстоятельства, мы всегда становимся сильнее".Дайнеко подчеркивает, что стойкость и оптимизм русского народа важные качества, которые помогают преодолевать любые испытания.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, сша, виктория дайнеко
Шоубиз, Россия, США, Виктория Дайнеко

"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива", на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Певица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии Зеленая альтернатива, на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию. В 2022 году певица одной из первых поддержала спецоперацию и политику президента, несмотря на возможные профессиональные риски. Это решение привело к включению её в санкционные списки западных стран, но не изменило убеждений певицы.

Иноагенты: предательство или заблуждение?

В интервью Rutube-каналу "Слово" Дайнеко резко осудила поведение некоторых коллег по шоу-бизнесу. Она осудила тех, кто, оставаясь в России, продолжает зарабатывать здесь деньги, но при этом оскорбляет страну "в кулуарах". Также певица не признает артистов, вкладывающих российские доходы в экономику других государств и личностей, публично отрекшихся от Родины при первом же политическом разногласии.
"Что ты здесь делаешь, если ненавидишь страну, которая тебя кормит?" — задается вопросом певица.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля

Страна как семья: философия патриотизма

Дайнеко сравнивает отношение к Родине с семейными ценностями. Если родители поступают неправильно, ты не отрекаешься от них. Так и с Родиной — настоящий патриот поддерживает страну в любых обстоятельствах.
Певица с горечью отмечает, что для некоторых людей отказ от семьи и Родины стал обыденным делом, особенно после начала СВО.

Встреча с героями: незабываемые впечатления

Особое место в сердце артистки занимает выступление в 2023 году перед ранеными бойцами: "Их скромность и сила духа поразили меня. Они не считают себя героями, хотя совершают настоящие подвиги".
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПевица Виктория Дайнеко
Певица Виктория Дайнеко - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Певица Виктория Дайнеко
Этот опыт укрепил ее убеждение, что защитники Отечества заслуживают самого искреннего уважения и поддержки.

Не словом, а делом

В отличие от многих коллег, Дайнеко не ограничивается декларациями о патриотизме. Она регулярно выступает перед военными, участвует в патриотических мероприятиях, открыто обсуждает важные общественные темы и личным примером показывает преданность стране.
Ее позиция — вызов тем, кто пытается совмещать доходы в России с антироссийской риторикой. В современных условиях такая последовательность становится редким и ценным качеством.
© РИА Новости / Виталий РомасВиктория Дайнеко на концерте в Луганске в честь Дня солидарности трудящихся. 1 мая 2019
Виктория Дайнеко на концерте в Луганске в честь Дня солидарности трудящихся. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Виталий Ромас
Виктория Дайнеко на концерте в Луганске в честь Дня солидарности трудящихся. 1 мая 2019

Память о Великой Отечественной войне

Для Виктории Дайнеко День Победы — это всегда был самый большой праздник. В ее семье традиционно накрывали праздничный стол и смотрели парад и военные фильмы. Певица с трепетом относится к этой священной дате — 9 Мая.
Она рассказывает о своих родственниках, которые воевали, включая прадеда Алексея, пропавшего без вести, и дедушку Колю, который не любил говорить о войне. Эти истории стали частью ее жизни и формируют уважение к памяти предков.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Центральной площади во Владивостоке
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Центральной площади во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Центральной площади во Владивостоке

Россия — лучшая страна

Виктория уверенно заявляет, что Россия — лучшая страна для нее. После многочисленных поездок за границу она поняла, насколько любит свою родину. Во время локдауна в 2020 году артистка оказалась в США - и осознала, как важна для нее Россия.
Дайнеко предпочитает путешествовать не в дорогих отелях, а в квартирах, чтобы лучше понять быт местных жителей. Она пришла к выводу, что нигде так комфортно не живется, как в России.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВиктория Дайнеко на русской вечеринке в "Евродоме"
Виктория Дайнеко на русской вечеринке в Евродоме - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Виктория Дайнеко на русской вечеринке в "Евродоме"

Сила русского человека

По мнению Виктории, русский человек — это тот, кто способен преодолеть любые трудности. Это качество может быть связано с историей нашего народа и тем горем, которое он пережил за столетия.
"Сложности закаляют нас", — говорит она. — Как бы ни были тяжелыми обстоятельства, мы всегда становимся сильнее".
Дайнеко подчеркивает, что стойкость и оптимизм русского народа важные качества, которые помогают преодолевать любые испытания.
 
ШоубизРоссияСШАВиктория Дайнеко
 
 
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