"Не любишь Россию, но кормишься из ее рук?". Жесткое заявление Дайнеко
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива", на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию. В 2022 году певица одной из первых поддержала спецоперацию и политику президента, несмотря на возможные профессиональные риски. Это решение привело к включению её в санкционные списки западных стран, но не изменило убеждений певицы.
Иноагенты: предательство или заблуждение?
В интервью Rutube-каналу "Слово" Дайнеко резко осудила поведение некоторых коллег по шоу-бизнесу. Она осудила тех, кто, оставаясь в России, продолжает зарабатывать здесь деньги, но при этом оскорбляет страну "в кулуарах". Также певица не признает артистов, вкладывающих российские доходы в экономику других государств и личностей, публично отрекшихся от Родины при первом же политическом разногласии.
"Что ты здесь делаешь, если ненавидишь страну, которая тебя кормит?" — задается вопросом певица.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Страна как семья: философия патриотизма
Дайнеко сравнивает отношение к Родине с семейными ценностями. Если родители поступают неправильно, ты не отрекаешься от них. Так и с Родиной — настоящий патриот поддерживает страну в любых обстоятельствах.
Певица с горечью отмечает, что для некоторых людей отказ от семьи и Родины стал обыденным делом, особенно после начала СВО.
Встреча с героями: незабываемые впечатления
Особое место в сердце артистки занимает выступление в 2023 году перед ранеными бойцами: "Их скромность и сила духа поразили меня. Они не считают себя героями, хотя совершают настоящие подвиги".
Певица Виктория Дайнеко
Этот опыт укрепил ее убеждение, что защитники Отечества заслуживают самого искреннего уважения и поддержки.
Не словом, а делом
В отличие от многих коллег, Дайнеко не ограничивается декларациями о патриотизме. Она регулярно выступает перед военными, участвует в патриотических мероприятиях, открыто обсуждает важные общественные темы и личным примером показывает преданность стране.
Ее позиция — вызов тем, кто пытается совмещать доходы в России с антироссийской риторикой. В современных условиях такая последовательность становится редким и ценным качеством.
© РИА Новости / Виталий РомасВиктория Дайнеко на концерте в Луганске в честь Дня солидарности трудящихся. 1 мая 2019
Виктория Дайнеко на концерте в Луганске в честь Дня солидарности трудящихся. 1 мая 2019
Память о Великой Отечественной войне
Для Виктории Дайнеко День Победы — это всегда был самый большой праздник. В ее семье традиционно накрывали праздничный стол и смотрели парад и военные фильмы. Певица с трепетом относится к этой священной дате — 9 Мая.
Она рассказывает о своих родственниках, которые воевали, включая прадеда Алексея, пропавшего без вести, и дедушку Колю, который не любил говорить о войне. Эти истории стали частью ее жизни и формируют уважение к памяти предков.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Центральной площади во Владивостоке
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Центральной площади во Владивостоке
Россия — лучшая страна
Виктория уверенно заявляет, что Россия — лучшая страна для нее. После многочисленных поездок за границу она поняла, насколько любит свою родину. Во время локдауна в 2020 году артистка оказалась в США - и осознала, как важна для нее Россия.
Дайнеко предпочитает путешествовать не в дорогих отелях, а в квартирах, чтобы лучше понять быт местных жителей. Она пришла к выводу, что нигде так комфортно не живется, как в России.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВиктория Дайнеко на русской вечеринке в "Евродоме"
Виктория Дайнеко на русской вечеринке в "Евродоме"
Сила русского человека
По мнению Виктории, русский человек — это тот, кто способен преодолеть любые трудности. Это качество может быть связано с историей нашего народа и тем горем, которое он пережил за столетия.
"Сложности закаляют нас", — говорит она. — Как бы ни были тяжелыми обстоятельства, мы всегда становимся сильнее".
Дайнеко подчеркивает, что стойкость и оптимизм русского народа важные качества, которые помогают преодолевать любые испытания.