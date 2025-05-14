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Биография Александра Дарчиева

Биография Александра Дарчиева - РИА Новости, 14.05.2025

Биография Александра Дарчиева

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. РИА Новости, 14.05.2025

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Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук (1987).С 1983 по 1992 год – аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР.С 1992 года находится на дипломатической работе.В 1992-1997 годах – первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.В 1997-2002 годах занимал должность советника посольства России в США.В 2003-2005 годах являлся заместителем директора Департамента Северной Америки МИД России.В 2005-2010 годах – советник-посланник посольства Российской Федерации в США.С февраля 2010 года был директором Департамента Северной Америки МИД России. В 2014-2020 годах – чрезвычайный и полномочный посол России в Канаде.В 2021-2024 годах – директор Департамента Северной Америки, в 2024-2025 годах– директор Департамента Северной Атлантики.6 марта 2025 года назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне, по совместительству.Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016). Награжден орденами Дружбы (2019) и Почета (2022), почетными грамотами президента Российской Федерации, МИД России, медалью "За укрепление боевого содружества", нагрудным знаком "За отличие" МИД России.Владеет английским и французским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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