https://ria.ru/20250514/dagestan-2017001208.html
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля - РИА Новости, 14.05.2025
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля
Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:28:00+03:00
2025-05-14T23:28:00+03:00
2025-05-14T23:28:00+03:00
белоруссия
ахвахский район
александр лукашенко
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. "В селе Карата Ахвахского района на местных полях появился белорусский картофель – председатель международного общественного объединения "Горо" Хизри Асадулаев привез в республику 100 килограмм картофеля, подаренного президентом Беларуси Александром Лукашенко. Перед посадкой землю вспахали, как в старину, плугом", – говорится в сообщении. Посаженный картофель местные девушки символически поливали из кувшинов. Весной после сбора урожая в селе планируют провести фестиваль белорусских драников.
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, ахвахский район, александр лукашенко
Белоруссия, Ахвахский район, Александр Лукашенко
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля
В Дагестане посадили 100 кг белорусского картофеля, подаренного Лукашенко