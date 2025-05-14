https://ria.ru/20250514/dagestan-2017001208.html

В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля

В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля - РИА Новости, 14.05.2025

В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля

Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:28:00+03:00

2025-05-14T23:28:00+03:00

2025-05-14T23:28:00+03:00

белоруссия

ахвахский район

александр лукашенко

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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. "В селе Карата Ахвахского района на местных полях появился белорусский картофель – председатель международного общественного объединения "Горо" Хизри Асадулаев привез в республику 100 килограмм картофеля, подаренного президентом Беларуси Александром Лукашенко. Перед посадкой землю вспахали, как в старину, плугом", – говорится в сообщении. Посаженный картофель местные девушки символически поливали из кувшинов. Весной после сбора урожая в селе планируют провести фестиваль белорусских драников.

https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html

белоруссия

ахвахский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, ахвахский район, александр лукашенко