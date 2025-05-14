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В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля - РИА Новости, 14.05.2025
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23:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/dagestan-2017001208.html
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля - РИА Новости, 14.05.2025
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля
Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:28:00+03:00
2025-05-14T23:28:00+03:00
белоруссия
ахвахский район
александр лукашенко
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. "В селе Карата Ахвахского района на местных полях появился белорусский картофель – председатель международного общественного объединения "Горо" Хизри Асадулаев привез в республику 100 килограмм картофеля, подаренного президентом Беларуси Александром Лукашенко. Перед посадкой землю вспахали, как в старину, плугом", – говорится в сообщении. Посаженный картофель местные девушки символически поливали из кувшинов. Весной после сбора урожая в селе планируют провести фестиваль белорусских драников.
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
белоруссия
ахвахский район
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белоруссия, ахвахский район, александр лукашенко
Белоруссия, Ахвахский район, Александр Лукашенко
В Дагестане посадили 100 килограммов подаренного Лукашенко картофеля

В Дагестане посадили 100 кг белорусского картофеля, подаренного Лукашенко

© Pixabay / FotoRainКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Pixabay / FotoRain
Картофель. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посадили в селе Карата Ахвахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
«
"В селе Карата Ахвахского района на местных полях появился белорусский картофель – председатель международного общественного объединения "Горо" Хизри Асадулаев привез в республику 100 килограмм картофеля, подаренного президентом Беларуси Александром Лукашенко. Перед посадкой землю вспахали, как в старину, плугом", – говорится в сообщении.
Посаженный картофель местные девушки символически поливали из кувшинов. Весной после сбора урожая в селе планируют провести фестиваль белорусских драников.
Картофель - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию
4 мая, 11:23
 
БелоруссияАхвахский районАлександр Лукашенко
 
 
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