https://ria.ru/20250514/dagestan-2016965334.html
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег - РИА Новости, 14.05.2025
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег
Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:59:00+03:00
2025-05-14T18:59:00+03:00
2025-05-14T18:59:00+03:00
происшествия
избербаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и хищении денег у инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника, исполняющего обязанности начальника, заместителя начальника и эксперта отдела земельных и имущественных отношений администрации городского округа "город Избербаш" … Уголовное дело прокуратурой направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Пл данным обвинения, в 2018-2020 годах чиновники мошенническим путем приобрели право на два муниципальных земельных участка, причинив городу ущерб на сумму более 3,3 миллиона рублей. Кроме того, они незаконно потребовали и получили от 10 граждан-инвалидов более миллиона якобы для выделения им земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html
https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html
избербаш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_c7307a01e0af7da68c3899a5c0e6bac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, избербаш
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег
В Дагестане 4 экс-чиновника подозреваются в хищении денег у инвалидов
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и хищении денег у инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника, исполняющего обязанности начальника, заместителя начальника и эксперта отдела земельных и имущественных отношений администрации городского округа "город Избербаш" … Уголовное дело прокуратурой направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Пл данным обвинения, в 2018-2020 годах чиновники мошенническим путем приобрели право на два муниципальных земельных участка, причинив городу ущерб на сумму более 3,3 миллиона рублей.
Кроме того, они незаконно потребовали и получили от 10 граждан-инвалидов более миллиона якобы для выделения им земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.