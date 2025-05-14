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В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег - РИА Новости, 14.05.2025
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18:59 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/dagestan-2016965334.html
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег - РИА Новости, 14.05.2025
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег
Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:59:00+03:00
2025-05-14T18:59:00+03:00
происшествия
избербаш
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и хищении денег у инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника, исполняющего обязанности начальника, заместителя начальника и эксперта отдела земельных и имущественных отношений администрации городского округа "город Избербаш" … Уголовное дело прокуратурой направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Пл данным обвинения, в 2018-2020 годах чиновники мошенническим путем приобрели право на два муниципальных земельных участка, причинив городу ущерб на сумму более 3,3 миллиона рублей. Кроме того, они незаконно потребовали и получили от 10 граждан-инвалидов более миллиона якобы для выделения им земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html
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происшествия, избербаш
Происшествия, Избербаш
В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег

В Дагестане 4 экс-чиновника подозреваются в хищении денег у инвалидов

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и хищении денег у инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника, исполняющего обязанности начальника, заместителя начальника и эксперта отдела земельных и имущественных отношений администрации городского округа "город Избербаш" … Уголовное дело прокуратурой направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Пл данным обвинения, в 2018-2020 годах чиновники мошенническим путем приобрели право на два муниципальных земельных участка, причинив городу ущерб на сумму более 3,3 миллиона рублей.
Кроме того, они незаконно потребовали и получили от 10 граждан-инвалидов более миллиона якобы для выделения им земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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