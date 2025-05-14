https://ria.ru/20250514/dagestan-2016965334.html

В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег

В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег - РИА Новости, 14.05.2025

В Дагестане четыре экс-чиновника подозреваются в хищении денег

Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:59:00+03:00

2025-05-14T18:59:00+03:00

2025-05-14T18:59:00+03:00

происшествия

избербаш

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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Четверо бывших сотрудников отдела земельных и имущественных отношений администрации дагестанского Избербаша предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками и хищении денег у инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника, исполняющего обязанности начальника, заместителя начальника и эксперта отдела земельных и имущественных отношений администрации городского округа "город Избербаш" … Уголовное дело прокуратурой направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Пл данным обвинения, в 2018-2020 годах чиновники мошенническим путем приобрели право на два муниципальных земельных участка, причинив городу ущерб на сумму более 3,3 миллиона рублей. Кроме того, они незаконно потребовали и получили от 10 граждан-инвалидов более миллиона якобы для выделения им земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html

https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html

избербаш

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происшествия, избербаш