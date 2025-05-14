https://ria.ru/20250514/dagestan-2016806484.html

В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села

В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села - РИА Новости, 14.05.2025

В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села

Бригада дорожно-эксплуатационного предприятия выехала на расчистку обвала скальной породы в Чародинском районе Дагестана, где 53 населенных пункта остались без... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:04:00+03:00

2025-05-14T09:04:00+03:00

2025-05-14T09:16:00+03:00

происшествия

чародинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Бригада дорожно-эксплуатационного предприятия выехала на расчистку обвала скальной породы в Чародинском районе Дагестана, где 53 населенных пункта остались без дорожного сообщения, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по республике."На границе Чародинского и Гунибского района около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района с населением 14052 человека. На расчистку дороги выехала бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html

чародинский район

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чародинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)