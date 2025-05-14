Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 14.05.2025 (обновлено: 09:16 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/dagestan-2016806484.html
В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села
В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села - РИА Новости, 14.05.2025
В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села
Бригада дорожно-эксплуатационного предприятия выехала на расчистку обвала скальной породы в Чародинском районе Дагестана, где 53 населенных пункта остались без... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:04:00+03:00
2025-05-14T09:16:00+03:00
происшествия
чародинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Бригада дорожно-эксплуатационного предприятия выехала на расчистку обвала скальной породы в Чародинском районе Дагестана, где 53 населенных пункта остались без дорожного сообщения, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по республике."На границе Чародинского и Гунибского района около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района с населением 14052 человека. На расчистку дороги выехала бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html
чародинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чародинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чародинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села

Обвал скалы у дагестанского Куллаба оставил 53 села без дорожного сообщения

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Бригада дорожно-эксплуатационного предприятия выехала на расчистку обвала скальной породы в Чародинском районе Дагестана, где 53 населенных пункта остались без дорожного сообщения, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"На границе Чародинского и Гунибского района около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пунктов Чародинского района с населением 14052 человека. На расчистку дороги выехала бригада ДЭП в составе двух человек и одной единицы техники", – говорится в релизе.
Оползень на греческом острове Тирасия вблизи Санторини - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Оползень произошел на греческом острове Тирасия близ Санторини
28 апреля 2024, 12:08
 
ПроисшествияЧародинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала