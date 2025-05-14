https://ria.ru/20250514/chuvashiya-2016971915.html

Число обратившихся к врачам из чувашской гимназии выросло до 32 человек

Число обратившихся к врачам из чувашской гимназии выросло до 32 человек - РИА Новости, 14.05.2025

Число обратившихся к врачам из чувашской гимназии выросло до 32 человек

Число обратившихся к врачам с острой кишечной инфекцией из гимназии в чувашской Шумерле выросло до 32, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:39:00+03:00

2025-05-14T19:39:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Число обратившихся к врачам с острой кишечной инфекцией из гимназии в чувашской Шумерле выросло до 32, сообщает минздрав региона. Ранее ведомство сообщало о том, что девять учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, одного из них госпитализировали. "По состоянию на 17.30 часов 14 мая зафиксировано обращение за медицинской помощью 32 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди обратившихся 29 человек, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение, три ребенка доставлены в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем пациентам своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено необходимое лечение. За состоянием пациентов осуществляется постоянное наблюдение медицинскими специалистами. "Причины происшествия устанавливаются компетентными органами", - подчеркивается в сообщении. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). По данным министерства образования региона, гимназию перевели на дистант, в здании проводится дезинфекция.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html

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происшествия, шумерля, россия, следственный комитет россии (ск рф)