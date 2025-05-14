В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам
В Чувашии завели дело после массового заболевания школьников кишечной инфекцией
© Фото : ЧувашияСледком/TelegramСотрудник СК проводит проверку в чувашской школе, где произошло массовое отравление школьников
Сотрудник СК проводит проверку в чувашской школе, где произошло массовое отравление школьников
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно.
"По факту массового заболевания учащихся гимназии №8 города Шумерля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гимназии", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты СК осматривают пищеблок и изымают пробы продуктов питания. В ближайшее время будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.
В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре
17 января, 13:32