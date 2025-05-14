https://ria.ru/20250514/chuvashija-2016818658.html

В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам

В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам - РИА Новости, 14.05.2025

В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:08:00+03:00

2025-05-14T10:08:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. "По факту массового заболевания учащихся гимназии №8 города Шумерля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гимназии", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты СК осматривают пищеблок и изымают пробы продуктов питания. В ближайшее время будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.

https://ria.ru/20250513/prokuratura-2016674027.html

https://ria.ru/20250117/tatarstan-1994185471.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, шумерля, следственный комитет россии (ск рф)