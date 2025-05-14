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В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам - РИА Новости, 14.05.2025
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10:08 14.05.2025 (обновлено: 11:25 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/chuvashija-2016818658.html
В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам
В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам - РИА Новости, 14.05.2025
В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:08:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. "По факту массового заболевания учащихся гимназии №8 города Шумерля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гимназии", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты СК осматривают пищеблок и изымают пробы продуктов питания. В ближайшее время будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20250513/prokuratura-2016674027.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, шумерля, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Шумерля, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии завели дело после массового обращения школьников к врачам

В Чувашии завели дело после массового заболевания школьников кишечной инфекцией

© Фото : ЧувашияСледком/TelegramСотрудник СК проводит проверку в чувашской школе, где произошло массовое отравление школьников
Сотрудник СК проводит проверку в чувашской школе, где произошло массовое отравление школьников - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : ЧувашияСледком/Telegram
Сотрудник СК проводит проверку в чувашской школе, где произошло массовое отравление школьников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно.
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"По факту массового заболевания учащихся гимназии №8 города Шумерля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гимназии", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты СК осматривают пищеблок и изымают пробы продуктов питания. В ближайшее время будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.
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