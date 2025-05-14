https://ria.ru/20250514/chuvashija-2016813085.html
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников - РИА Новости, 14.05.2025
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников
Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:28:00+03:00
2025-05-14T09:28:00+03:00
2025-05-14T09:28:00+03:00
происшествия
шумерля
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура региона. Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. По данным прокуратуры Чувашии, госпитализированы несколько человек. По предварительной информации, обратившиеся в лечебные учреждения школьники обучались в разных классах. "В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будут установлены точная причина обращения детей в медицинские учреждения и имеется ли связь заболевания детей с посещением ими образовательного учреждения. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи", - говорится в сообщении. Отмечается, что к проверке уже подключены специалисты Роспотребнадзора и минобразования республики.
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html
https://ria.ru/20250513/zaderzhanie-2016695034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шумерля, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Шумерля, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников
Прокуратура проверит гимназию в чувашской Шумерле после отравления учеников