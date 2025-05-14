https://ria.ru/20250514/chuvashija-2016813085.html

Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников

Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников - РИА Новости, 14.05.2025

Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников

Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:28:00+03:00

2025-05-14T09:28:00+03:00

2025-05-14T09:28:00+03:00

происшествия

шумерля

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура региона. Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. По данным прокуратуры Чувашии, госпитализированы несколько человек. По предварительной информации, обратившиеся в лечебные учреждения школьники обучались в разных классах. "В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будут установлены точная причина обращения детей в медицинские учреждения и имеется ли связь заболевания детей с посещением ими образовательного учреждения. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи", - говорится в сообщении. Отмечается, что к проверке уже подключены специалисты Роспотребнадзора и минобразования республики.

https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html

https://ria.ru/20250513/zaderzhanie-2016695034.html

шумерля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шумерля, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)