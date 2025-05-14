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Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников - РИА Новости, 14.05.2025
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09:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/chuvashija-2016813085.html
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников - РИА Новости, 14.05.2025
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников
Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:28:00+03:00
2025-05-14T09:28:00+03:00
происшествия
шумерля
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура региона. Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно. По данным прокуратуры Чувашии, госпитализированы несколько человек. По предварительной информации, обратившиеся в лечебные учреждения школьники обучались в разных классах. "В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будут установлены точная причина обращения детей в медицинские учреждения и имеется ли связь заболевания детей с посещением ими образовательного учреждения. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи", - говорится в сообщении. Отмечается, что к проверке уже подключены специалисты Роспотребнадзора и минобразования республики.
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происшествия, шумерля, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Шумерля, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Прокуратура проверит школу в Чувашии после отравления учеников

Прокуратура проверит гимназию в чувашской Шумерле после отравления учеников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Проверка проводится после массового обращения к врачам учащихся гимназии в чувашской Шумерле с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает прокуратура региона.
Ранее минздрав республики сообщил, что 9 учеников гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно.
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По данным прокуратуры Чувашии, госпитализированы несколько человек. По предварительной информации, обратившиеся в лечебные учреждения школьники обучались в разных классах.
"В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будут установлены точная причина обращения детей в медицинские учреждения и имеется ли связь заболевания детей с посещением ими образовательного учреждения. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к проверке уже подключены специалисты Роспотребнадзора и минобразования республики.
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ПроисшествияШумерляФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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