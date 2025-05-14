https://ria.ru/20250514/chubays-2016825700.html

Чубайс избавился от всей российской недвижимости

Чубайс избавился от всей российской недвижимости - РИА Новости, 14.05.2025

Чубайс избавился от всей российской недвижимости

Представитель "Роснано" заявил в арбитражном суде Москвы, что бывший глава компании Анатолий Чубайс в конце 2022 и начале 2023 года избавился от всех объектов... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:41:00+03:00

2025-05-14T10:41:00+03:00

2025-05-14T10:41:00+03:00

анатолий чубайс

роснано

москва

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Представитель "Роснано" заявил в арбитражном суде Москвы, что бывший глава компании Анатолий Чубайс в конце 2022 и начале 2023 года избавился от всех объектов недвижимости, которыми когда-либо владел в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года", — сказал юрист.Он отметил, что это совпало "с широкой оглаской в СМИ" того факта, что новый менеджмент "Роснано" начал через Генпрокуратуру проверку деятельности предыдущего руководства. Действия Чубайса доказывают обоснованность принятия обеспечительных мер, подчеркнул представитель истца.В марте "Роснано" потребовало взыскать с Чубайса и семи других бывших руководителей более 5,6 миллиарда рублей. В такую сумму оцениваются убытки от проекта Plastic Logic — по созданию в России производства гибких планшетов. "Роснано" много лет финансировала проект, но к заявленным результатам он так и не привел.В начале апреля суд по ходатайству истца арестовал имущество Чубайса и других ответчиков. "Роснано" объяснило необходимость этого тем, что ответчики могут попытаться избавиться от собственных активов.Чубайс оспорил обеспечительные меры, его ходатайство суд рассмотрел 13 мая. Представитель бывшего главы "Роснано" просил полностью отменить арест активов или хотя бы снять арест с 50 процентов пенсии по старости, которую получает Чубайс.Суд частично удовлетворил эту просьбу. Денежные средства и имущество в пределах суммы иска остались под арестом, но с 50 процентов зарплаты или иных доходов Чубайса арест сняли. Предварительные слушания по делу перенесли на 11 июля. Помимо Чубайса, ответчиками значатся его бывшие заместители Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.

https://ria.ru/20250425/chubays-2013343895.html

https://ria.ru/20250110/rosnano-1993060462.html

https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

анатолий чубайс, роснано, москва