https://ria.ru/20250514/chislo-2016802255.html

СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек

СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек - РИА Новости, 14.05.2025

СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа в среду превысило 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:19:00+03:00

2025-05-14T08:19:00+03:00

2025-05-14T08:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в среду превысило 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. “В результате израильских ударов по Газе с утра среды погибли 56 человек, в том числе 50 - на севере сектора”, - сообщили источники. Ранее сообщалось о более 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысяч человек, пострадали более 7,6 тысяч. Ранее сообщалось о более 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по секторуГаза. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html

https://ria.ru/20250514/britanija-2016779909.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году