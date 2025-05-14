Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/chislo-2016802255.html
СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек
СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа в среду превысило 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:19:00+03:00
2025-05-14T08:19:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в среду превысило 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. “В результате израильских ударов по Газе с утра среды погибли 56 человек, в том числе 50 - на севере сектора”, - сообщили источники. Ранее сообщалось о более 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысяч человек, пострадали более 7,6 тысяч. Ранее сообщалось о более 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по секторуГаза. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html
https://ria.ru/20250514/britanija-2016779909.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c826e56bd25f1bc7b18fa5aab0752b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: в Газе от израильских ударов погибло более пятидесяти человек

Al-Jazeera: число жертв ударов Израиля по Газе превысило пятьдесят человек

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в среду превысило 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
“В результате израильских ударов по Газе с утра среды погибли 56 человек, в том числе 50 - на севере сектора”, - сообщили источники.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Вчера, 21:56
Ранее сообщалось о более 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа.
Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысяч человек, пострадали более 7,6 тысяч.
Ранее сообщалось о более 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по секторуГаза. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Британские юристы не нашли доказательств геноцида в Газе
00:57
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала