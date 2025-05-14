https://ria.ru/20250514/chelovek-2016935254.html

В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами

В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами - РИА Новости, 14.05.2025

В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами

Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:13:00+03:00

2025-05-14T17:13:00+03:00

2025-05-14T17:13:00+03:00

происшествия

ярославская область

ярославль

ярославский район

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе несовершеннолетних, сообщило СУСК по региону. "По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемые... в лесных массивах у деревни Суринское Ярославского района Ярославской области совершали разбойные нападения на ранее незнакомых молодых людей, в том числе несовершеннолетних, используя бейсбольные биты, похищая имущество, находящееся при них", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным следствия, в мае того же года 19-летний подсудимый избил человека бейсбольной битой настолько сильно, что тот скончался. "После этого в ходе разбойного нападения в отношении другого потерпевшего обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - информирует СУСК. Еще одно преступление 19-летнего подсудимого состояло в том, что, противясь своему задержанию, он несколько раз ударил битой полицейского. "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, остального срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Двоим подсудимым назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда. Как уточнили журналистам в Ярославском областном суде, 19-летний фигурант получил 19-летний срок с учетом еще одного приговора. В декабре 2024 года он был осужден на 15 лет за совершение двух эпизодов диверсии: поджоги трансформатора на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" в Ярославле и трансформаторной подстанции в Ярославле с целью обесточить многоэтажки.

https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html

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