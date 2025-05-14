https://ria.ru/20250514/chelovek-2016935254.html
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами - РИА Новости, 14.05.2025
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами
Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:13:00+03:00
2025-05-14T17:13:00+03:00
2025-05-14T17:13:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе несовершеннолетних, сообщило СУСК по региону. "По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемые... в лесных массивах у деревни Суринское Ярославского района Ярославской области совершали разбойные нападения на ранее незнакомых молодых людей, в том числе несовершеннолетних, используя бейсбольные биты, похищая имущество, находящееся при них", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным следствия, в мае того же года 19-летний подсудимый избил человека бейсбольной битой настолько сильно, что тот скончался. "После этого в ходе разбойного нападения в отношении другого потерпевшего обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - информирует СУСК. Еще одно преступление 19-летнего подсудимого состояло в том, что, противясь своему задержанию, он несколько раз ударил битой полицейского. "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, остального срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Двоим подсудимым назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда. Как уточнили журналистам в Ярославском областном суде, 19-летний фигурант получил 19-летний срок с учетом еще одного приговора. В декабре 2024 года он был осужден на 15 лет за совершение двух эпизодов диверсии: поджоги трансформатора на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" в Ярославле и трансформаторной подстанции в Ярославле с целью обесточить многоэтажки.
https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html
https://ria.ru/20250514/penza-2016819764.html
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происшествия, ярославская область, ярославль, ярославский район, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район, Ярославский областной суд
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами
Жителям Ярославской области дали от 3 до 19 лет колонии за нападения с битами
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе несовершеннолетних, сообщило СУСК по региону.
"По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемые... в лесных массивах у деревни Суринское Ярославского района Ярославской области совершали разбойные нападения на ранее незнакомых молодых людей, в том числе несовершеннолетних, используя бейсбольные биты, похищая имущество, находящееся при них", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным следствия, в мае того же года 19-летний подсудимый избил человека бейсбольной битой настолько сильно, что тот скончался. "После этого в ходе разбойного нападения в отношении другого потерпевшего обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - информирует СУСК.
Еще одно преступление 19-летнего подсудимого состояло в том, что, противясь своему задержанию, он несколько раз ударил битой полицейского.
"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, остального срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Двоим подсудимым назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.
Как уточнили журналистам в Ярославском областном суде, 19-летний фигурант получил 19-летний срок с учетом еще одного приговора. В декабре 2024 года он был осужден на 15 лет за совершение двух эпизодов диверсии: поджоги трансформатора на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" в Ярославле и трансформаторной подстанции в Ярославле с целью обесточить многоэтажки.