Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/chelovek-2016935254.html
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами - РИА Новости, 14.05.2025
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами
Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:13:00+03:00
2025-05-14T17:13:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославль
ярославский район
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе несовершеннолетних, сообщило СУСК по региону. "По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемые... в лесных массивах у деревни Суринское Ярославского района Ярославской области совершали разбойные нападения на ранее незнакомых молодых людей, в том числе несовершеннолетних, используя бейсбольные биты, похищая имущество, находящееся при них", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным следствия, в мае того же года 19-летний подсудимый избил человека бейсбольной битой настолько сильно, что тот скончался. "После этого в ходе разбойного нападения в отношении другого потерпевшего обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - информирует СУСК. Еще одно преступление 19-летнего подсудимого состояло в том, что, противясь своему задержанию, он несколько раз ударил битой полицейского. "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, остального срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Двоим подсудимым назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда. Как уточнили журналистам в Ярославском областном суде, 19-летний фигурант получил 19-летний срок с учетом еще одного приговора. В декабре 2024 года он был осужден на 15 лет за совершение двух эпизодов диверсии: поджоги трансформатора на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" в Ярославле и трансформаторной подстанции в Ярославле с целью обесточить многоэтажки.
https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html
https://ria.ru/20250514/penza-2016819764.html
ярославская область
ярославль
ярославский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ярославль, ярославский район, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район, Ярославский областной суд
В Ярославской области три человека получили сроки за нападения с битами

Жителям Ярославской области дали от 3 до 19 лет колонии за нападения с битами

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Три жителя Ярославской области получили от 3 до 19 лет лишения свободы за нападения с бейсбольными битами с целью ограбления прохожих, в том числе несовершеннолетних, сообщило СУСК по региону.
"По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемые... в лесных массивах у деревни Суринское Ярославского района Ярославской области совершали разбойные нападения на ранее незнакомых молодых людей, в том числе несовершеннолетних, используя бейсбольные биты, похищая имущество, находящееся при них", - говорится в сообщении.
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Дагестане завели дело после нападения на полицейских
13 мая, 15:50
Кроме того, по данным следствия, в мае того же года 19-летний подсудимый избил человека бейсбольной битой настолько сильно, что тот скончался. "После этого в ходе разбойного нападения в отношении другого потерпевшего обвиняемый совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - информирует СУСК.
Еще одно преступление 19-летнего подсудимого состояло в том, что, противясь своему задержанию, он несколько раз ударил битой полицейского.
"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, остального срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Двоим подсудимым назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.
Как уточнили журналистам в Ярославском областном суде, 19-летний фигурант получил 19-летний срок с учетом еще одного приговора. В декабре 2024 года он был осужден на 15 лет за совершение двух эпизодов диверсии: поджоги трансформатора на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" в Ярославле и трансформаторной подстанции в Ярославле с целью обесточить многоэтажки.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Пензе рассказали подробности избиения мужчины в баре
Вчера, 10:14
 
ПроисшествияЯрославская областьЯрославльЯрославский районЯрославский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала