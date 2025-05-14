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СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/britaniya-2016827649.html
СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки
СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки
Часть британских наемников, которые приезжают на Украину, не имеют базовой военной подготовки, пишет издание Express со ссылкой на командира 13-й бригады... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:47:00+03:00
2025-05-14T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
афганистан
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Часть британских наемников, которые приезжают на Украину, не имеют базовой военной подготовки, пишет издание Express со ссылкой на командира 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Романа Мирного. "Некоторые из британцев, которые прибывают, чтобы воевать, не прошли базовое обучение", - приводит издание слова Мирного. Он, как отмечает газета, курирует несколько батальонов иностранных наемников. Как уточняет Express, отдельные наемники из Британии настолько неопытны, что не могут пройти курс по базовой подготовке, требуемый для вступления в ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html
https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html
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в мире, украина, россия, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Афганистан, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки

Express: часть британских наемников не имеют базовой военной подготовки

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Часть британских наемников, которые приезжают на Украину, не имеют базовой военной подготовки, пишет издание Express со ссылкой на командира 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Романа Мирного.
"Некоторые из британцев, которые прибывают, чтобы воевать, не прошли базовое обучение", - приводит издание слова Мирного. Он, как отмечает газета, курирует несколько батальонов иностранных наемников.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Как уточняет Express, отдельные наемники из Британии настолько неопытны, что не могут пройти курс по базовой подготовке, требуемый для вступления в ВСУ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАфганистанМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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