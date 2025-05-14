https://ria.ru/20250514/britaniya-2016827649.html

СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки

СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки - РИА Новости, 14.05.2025

СМИ: часть британских наемников на Украине не имеют базовой подготовки

Часть британских наемников, которые приезжают на Украину, не имеют базовой военной подготовки, пишет издание Express со ссылкой на командира 13-й бригады... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:47:00+03:00

2025-05-14T10:47:00+03:00

2025-05-14T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

афганистан

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535309_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_21ecab5ceee19728234a207dcd12eead.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Часть британских наемников, которые приезжают на Украину, не имеют базовой военной подготовки, пишет издание Express со ссылкой на командира 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Романа Мирного. "Некоторые из британцев, которые прибывают, чтобы воевать, не прошли базовое обучение", - приводит издание слова Мирного. Он, как отмечает газета, курирует несколько батальонов иностранных наемников. Как уточняет Express, отдельные наемники из Британии настолько неопытны, что не могут пройти курс по базовой подготовке, требуемый для вступления в ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html

https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html

украина

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины