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Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев - РИА Новости, 14.05.2025
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03:42 14.05.2025 (обновлено: 04:54 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/britaniya-2016786631.html
Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев
Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев - РИА Новости, 14.05.2025
Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев
Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил в комментарии изданию Times, что полностью доверяет начальнику Генерального штаба сухопутных войск генералу... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:42:00+03:00
2025-05-14T04:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил в комментарии изданию Times, что полностью доверяет начальнику Генерального штаба сухопутных войск генералу Роли Уокеру и генералу Гвину Дженкинсу, втянутым в скандал, связанный с убийством британским спецназом мирных афганцев. "Да, абсолютно... Я очень тесно работал с ними обоими... Я также очень тесно работал с Роли Уокером, новым начальником генерального штаба", - заявил Хили, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Уокеру и Дженкинсу. Его слова приводит британская газета Times. По словам министра, он работал с Дженкинсом, который был его советником по стратегическим вопросам, "над заключением ряда крупных экспортных сделок". В декабре 2022 года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев. Как заявило в марте 2023 года министерство иностранных дел России, Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.
https://ria.ru/20250513/britaniya-2016753624.html
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в мире, великобритания, афганистан, россия, джон хили, sas
В мире, Великобритания, Афганистан, Россия, Джон Хили, SAS
Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев

Глава Минобороны Британии Хили полностью доверяет генералам Уокеру и Дженкинсу

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил в комментарии изданию Times, что полностью доверяет начальнику Генерального штаба сухопутных войск генералу Роли Уокеру и генералу Гвину Дженкинсу, втянутым в скандал, связанный с убийством британским спецназом мирных афганцев.
"Да, абсолютно... Я очень тесно работал с ними обоими... Я также очень тесно работал с Роли Уокером, новым начальником генерального штаба", - заявил Хили, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Уокеру и Дженкинсу. Его слова приводит британская газета Times.
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По словам министра, он работал с Дженкинсом, который был его советником по стратегическим вопросам, "над заключением ряда крупных экспортных сделок".
В декабре 2022 года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев.
Как заявило в марте 2023 года министерство иностранных дел России, Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.
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В миреВеликобританияАфганистанРоссияДжон ХилиSAS
 
 
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