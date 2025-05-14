https://ria.ru/20250514/britaniya-2016786631.html

Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев

Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев - РИА Новости, 14.05.2025

Министр обороны Британии поддержал фигурантов скандала с убийством афганцев

Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил в комментарии изданию Times, что полностью доверяет начальнику Генерального штаба сухопутных войск генералу... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:42:00+03:00

2025-05-14T03:42:00+03:00

2025-05-14T04:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил в комментарии изданию Times, что полностью доверяет начальнику Генерального штаба сухопутных войск генералу Роли Уокеру и генералу Гвину Дженкинсу, втянутым в скандал, связанный с убийством британским спецназом мирных афганцев. "Да, абсолютно... Я очень тесно работал с ними обоими... Я также очень тесно работал с Роли Уокером, новым начальником генерального штаба", - заявил Хили, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Уокеру и Дженкинсу. Его слова приводит британская газета Times. По словам министра, он работал с Дженкинсом, который был его советником по стратегическим вопросам, "над заключением ряда крупных экспортных сделок". В декабре 2022 года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев. Как заявило в марте 2023 года министерство иностранных дел России, Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.

https://ria.ru/20250513/britaniya-2016753624.html

https://ria.ru/20250328/dokumenty-2008061766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, афганистан, россия, джон хили, sas