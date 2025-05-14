https://ria.ru/20250514/britanija-2016839689.html

FT: переговоры о перезагрузке отношений Британии и ЕС усложнились

FT: переговоры о перезагрузке отношений Британии и ЕС усложнились - РИА Новости, 14.05.2025

FT: переговоры о перезагрузке отношений Британии и ЕС усложнились

Переговоры о перезагрузке отношений между Великобританией и ЕС усложнились на фоне возрастающих требований Лондона, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:34:00+03:00

2025-05-14T11:34:00+03:00

2025-05-14T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переговоры о перезагрузке отношений между Великобританией и ЕС усложнились на фоне возрастающих требований Лондона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Ожидается, что соглашение о перезагрузке отношений, в том числе договор о безопасности, будет подписано в ходе саммита Великобритании и ЕС 19 мая в Лондоне. Цель перезагрузки - вновь сблизить Великобританию с континентом после её выхода из ЕС. Стороны обсуждают, в том числе, вопросы рыболовства, миграции молодежи и студентов, а также нового соглашения о торговле продовольствием. "Переговоры идут хуже, чем неделю назад. Чем ближе к крайнему сроку, тем больше требуют британцы. Это непродуктивная динамика", - заявил источник изданию. В частности, Лондон отвергает предложение ЕС о временном ограничении сделки по торговле продовольствием, так как хочет обеспечить "определенность" для производителей. Британия также настаивает на том, что программа мобильности молодежи должна иметь строгие временные рамки и жесткое ограничение по численности. Лондон также не намерен возвращаться в программу по обмену студентами Erasmus, а ЕС настаивает на том, что соглашение должно включать в себя перспективу сделки по улучшению доступа студентов из ЕС в университеты Великобритании. Ранее Брюссель заявил, что вопросы обороны и безопасности являются основными приоритетами на саммите в Лондоне. На встрече также будут обсуждаться санитарные и фитосанитарные меры, внутренняя безопасность, система торговли квотами на выбросы, а также миграция и мобильность молодежи.

https://ria.ru/20250412/yaschur-2010947679.html

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в мире, лондон, великобритания, брюссель, евросоюз