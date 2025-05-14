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СМИ рассказали, почему крупный иностранный бренд не вернется в Россию
СМИ рассказали, почему крупный иностранный бренд не вернется в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ рассказали, почему крупный иностранный бренд не вернется в Россию
Японский бренд Uniqlo не вернется на российский рынок из-за обещания главы компании Тадаси Янаи, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России"... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:40:00+03:00
2025-05-14T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Японский бренд Uniqlo не вернется на российский рынок из-за обещания главы компании Тадаси Янаи, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя "Деловой России" Алексея Репика."Сейчас мы с ним общались. Он говорит: "Вы знаете, я пообещал. Я буду выполнять свое обещание не возвращаться, потому что из меня вытянули слово. А для меня слово — честь, оно имеет значение. И нам, может быть, и хочется вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях", — привел Репик слова японского предпринимателя.Как указал председатель "Деловой России", пойти на такой поступок Янаи заставили правые японские экстремисты, устраивающие акции протеста перед его офисами.Российские власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, глава государства Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля", добавлял он.
https://ria.ru/20250402/brendy-2008791912.html
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экономика, россия, алексей репик, владимир путин, uniqlo, деловая россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Алексей Репик, Владимир Путин, Uniqlo, Деловая Россия, Денис Мантуров
СМИ рассказали, почему крупный иностранный бренд не вернется в Россию
"Ведомости": Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания главы компании