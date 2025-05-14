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Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил лидеру России Владимиру Путину, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров РФ и Украины 15 РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:18:00+03:00
2025-05-14T21:18:00+03:00
2025-05-14T21:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил лидеру России Владимиру Путину, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров РФ и Украины 15 мая в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. "Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - говорится в сообщении.
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Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
Лула да Силва заявил Путину о намерении содействовать переговорам по Украине