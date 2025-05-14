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Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/braziliya-2016986861.html
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил лидеру России Владимиру Путину, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров РФ и Украины 15 РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:18:00+03:00
2025-05-14T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
бразилия
стамбул
луис инасиу лула да силва
владимир путин
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил лидеру России Владимиру Путину, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров РФ и Украины 15 мая в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. "Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, бразилия, стамбул, луис инасиу лула да силва, владимир путин, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Бразилия, Стамбул, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине

Лула да Силва заявил Путину о намерении содействовать переговорам по Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил лидеру России Владимиру Путину, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров РФ и Украины 15 мая в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.
"Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБразилияСтамбулЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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