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В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
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16:45 14.05.2025 (обновлено: 18:11 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/braziliya-2016924672.html
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
Спецборт бразильских ВВС совершил посадку в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:45:00+03:00
2025-05-14T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт бразильских ВВС совершил посадку в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.Президент Бразилии Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль сообщит, если встреча президентов двух стран состоится.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Трамп, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
https://ria.ru/20250514/lula-2016831333.html
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в мире, стамбул, владимир путин, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Стамбул, Владимир Путин, Украина, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

Спецборт бразильских ВВС сел в московском аэропорту Внуково

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт бразильских ВВС совершил посадку в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Бразилии Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль сообщит, если встреча президентов двух стран состоится.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Трамп, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине
Вчера, 10:58
 
В миреСтамбулВладимир ПутинУкраинаБразилияЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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