В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
Спецборт бразильских ВВС сел в московском аэропорту Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт бразильских ВВС совершил посадку в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Бразилии Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль сообщит, если встреча президентов двух стран состоится.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Трамп, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.