https://ria.ru/20250514/braziliya-2016924672.html

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

Спецборт бразильских ВВС совершил посадку в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T18:11:00+03:00

в мире

стамбул

владимир путин

украина

бразилия

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт бразильских ВВС совершил посадку в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.Президент Бразилии Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль сообщит, если встреча президентов двух стран состоится.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Трамп, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

https://ria.ru/20250514/lula-2016831333.html

стамбул

украина

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, стамбул, владимир путин, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва