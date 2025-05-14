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В России за сутки сбили 162 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 14.05.2025 (обновлено: 12:26 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/bpla-2016851931.html
В России за сутки сбили 162 украинских БПЛА
В России за сутки сбили 162 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.05.2025
В России за сутки сбили 162 украинских БПЛА
Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили пять управляемых авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 162 беспилотника самолётного типа,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
технологии
сша
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили пять управляемых авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 162 беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html
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россия, технологии, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Технологии, США
В России за сутки сбили 162 украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили 162 украинских беспилотника

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Штаб обороны ДНР
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили пять управляемых авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 162 беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
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