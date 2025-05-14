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В Пекине загорелся беспилотный автомобиль китайского производителя - РИА Новости, 14.05.2025
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16:15 14.05.2025 (обновлено: 17:47 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/bespilotnikj-2016917903.html
В Пекине загорелся беспилотный автомобиль китайского производителя
В Пекине загорелся беспилотный автомобиль китайского производителя - РИА Новости, 14.05.2025
В Пекине загорелся беспилотный автомобиль китайского производителя
Возгорание произошло в беспилотном автомобиле китайской компании Pony.ai, которая первой в КНР получила лицензию для роботакси, пострадавших нет, причина... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:15:00+03:00
2025-05-14T17:47:00+03:00
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ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Возгорание произошло в беспилотном автомобиле китайской компании Pony.ai, которая первой в КНР получила лицензию для роботакси, пострадавших нет, причина выясняется, сообщает портал технологических новостей "Куай кэцзи" со ссылкой на компанию.Как пишет портал, ранее распространились сообщения о том, что тестовый беспилотный автомобиль компании Pony.ai попал в аварию в одном из районов Пекина — он наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги и загорелся. &quot;Комментируя эти сообщения, в Pony.ai ответили, что около 9:30 утра (4:30 мск. — Прим. ред.) 13 мая были зафиксированы отклонения в работе одного из транспортных средств во время его движения. На тот момент в салоне не было пассажиров. Система защиты автоматически сработала, и автомобиль экстренно остановился. Столкновений не произошло (с другими автомобилями. — Прим. ред.), пострадавших нет&quot;, — говорится в сообщении портала.Сообщается, что сотрудники компании прибыли на место инцидента в течение двух минут после получения сигнала. "Автомобиль загорелся в процессе устранения неполадок", — пишет портал. Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован совместно с соответствующими службами, его причина выясняется.Pony.ai основана в 2016 году и имеет офисы в Китае и США. В ноябре 2021-го Pony.ai стала первой компанией в Китае, которая получила разрешение на запуск платного сервиса беспилотного такси в Пекине в тестовом режиме. В 2022 году компания выиграла тендер и первой в стране получила лицензию на коммерческий запуск проекта беспилотного такси в Гуанчжоу. На данный момент Pony.ai предоставляет услуги роботакси в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.
https://ria.ru/20250127/ubtech-1995629863.html
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китай
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в мире, технологии, китай, пекин, гуанчжоу
В мире, Технологии, Китай, Пекин, Гуанчжоу
В Пекине загорелся беспилотный автомобиль китайского производителя

"Куай кэцзи": в беспилотном автомобиле китайской компании произошло возгорание

© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Возгорание произошло в беспилотном автомобиле китайской компании Pony.ai, которая первой в КНР получила лицензию для роботакси, пострадавших нет, причина выясняется, сообщает портал технологических новостей "Куай кэцзи" со ссылкой на компанию.
Как пишет портал, ранее распространились сообщения о том, что тестовый беспилотный автомобиль компании Pony.ai попал в аварию в одном из районов Пекина — он наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги и загорелся.
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«

"Комментируя эти сообщения, в Pony.ai ответили, что около 9:30 утра (4:30 мск. — Прим. ред.) 13 мая были зафиксированы отклонения в работе одного из транспортных средств во время его движения. На тот момент в салоне не было пассажиров. Система защиты автоматически сработала, и автомобиль экстренно остановился. Столкновений не произошло (с другими автомобилями. — Прим. ред.), пострадавших нет", — говорится в сообщении портала.

Сообщается, что сотрудники компании прибыли на место инцидента в течение двух минут после получения сигнала.
"Автомобиль загорелся в процессе устранения неполадок", — пишет портал.
Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован совместно с соответствующими службами, его причина выясняется.
Pony.ai основана в 2016 году и имеет офисы в Китае и США. В ноябре 2021-го Pony.ai стала первой компанией в Китае, которая получила разрешение на запуск платного сервиса беспилотного такси в Пекине в тестовом режиме. В 2022 году компания выиграла тендер и первой в стране получила лицензию на коммерческий запуск проекта беспилотного такси в Гуанчжоу. На данный момент Pony.ai предоставляет услуги роботакси в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.
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