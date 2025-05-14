В Пекине загорелся беспилотный автомобиль китайского производителя
"Куай кэцзи": в беспилотном автомобиле китайской компании произошло возгорание
© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Возгорание произошло в беспилотном автомобиле китайской компании Pony.ai, которая первой в КНР получила лицензию для роботакси, пострадавших нет, причина выясняется, сообщает портал технологических новостей "Куай кэцзи" со ссылкой на компанию.
Как пишет портал, ранее распространились сообщения о том, что тестовый беспилотный автомобиль компании Pony.ai попал в аварию в одном из районов Пекина — он наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги и загорелся.
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"Комментируя эти сообщения, в Pony.ai ответили, что около 9:30 утра (4:30 мск. — Прим. ред.) 13 мая были зафиксированы отклонения в работе одного из транспортных средств во время его движения. На тот момент в салоне не было пассажиров. Система защиты автоматически сработала, и автомобиль экстренно остановился. Столкновений не произошло (с другими автомобилями. — Прим. ред.), пострадавших нет", — говорится в сообщении портала.
Сообщается, что сотрудники компании прибыли на место инцидента в течение двух минут после получения сигнала.
"Автомобиль загорелся в процессе устранения неполадок", — пишет портал.
Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован совместно с соответствующими службами, его причина выясняется.
Pony.ai основана в 2016 году и имеет офисы в Китае и США. В ноябре 2021-го Pony.ai стала первой компанией в Китае, которая получила разрешение на запуск платного сервиса беспилотного такси в Пекине в тестовом режиме. В 2022 году компания выиграла тендер и первой в стране получила лицензию на коммерческий запуск проекта беспилотного такси в Гуанчжоу. На данный момент Pony.ai предоставляет услуги роботакси в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.
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