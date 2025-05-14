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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 14.05.2025
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:42:00+03:00
2025-05-14T22:42:00+03:00
2025-05-14T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "Четырнадцатого мая 2025 года около 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250514/evakuatsiya--2016975354.html
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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью