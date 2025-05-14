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Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон

Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон - РИА Новости, 14.05.2025

Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон

Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:37:00+03:00

2025-05-14T02:37:00+03:00

2025-05-14T09:06:00+03:00

нью-йорк (город)

дастин хоффман

мерил стрип

в мире

культура

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер в Нью-Йорке, сообщила газета New York Times со ссылкой на его менеджера. Смерть Бентона "подтвердила во вторник Мариса Форзано, его давняя помощница и менеджер", пишет газета. Бентону было 92, его жена скончалась в 2023 году. У него остался сын, Джон Бентон, отмечает NYT. Свои первые два "Оскара" он выиграл как режиссер и сценарист "Крамера против Крамера" в 1980 году. В фильме сыграли Дастин Хоффман и Мерил Стрип. Третий "Оскар" он получил в 1985 году за сценарий фильма "Место в сердце", в котором он также выступил режиссером. Его последней киноработой является фильм "Праздник любви", который он снял в 2007 году. New York Times отмечает, что на момент смерти Бентон работал над своими мемуарами.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), дастин хоффман, мерил стрип, в мире, культура