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Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон - РИА Новости, 14.05.2025
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон
Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:37:00+03:00
2025-05-14T02:37:00+03:00
2025-05-14T09:06:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер в Нью-Йорке, сообщила газета New York Times со ссылкой на его менеджера. Смерть Бентона "подтвердила во вторник Мариса Форзано, его давняя помощница и менеджер", пишет газета. Бентону было 92, его жена скончалась в 2023 году. У него остался сын, Джон Бентон, отмечает NYT. Свои первые два "Оскара" он выиграл как режиссер и сценарист "Крамера против Крамера" в 1980 году. В фильме сыграли Дастин Хоффман и Мерил Стрип. Третий "Оскар" он получил в 1985 году за сценарий фильма "Место в сердце", в котором он также выступил режиссером. Его последней киноработой является фильм "Праздник любви", который он снял в 2007 году. New York Times отмечает, что на момент смерти Бентон работал над своими мемуарами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), дастин хоффман, мерил стрип, в мире, культура
Нью-Йорк (город), Дастин Хоффман, Мерил Стрип, В мире, Культура
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон
Трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон умер в Нью-Йорке