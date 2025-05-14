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Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон - РИА Новости, 14.05.2025
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02:37 14.05.2025 (обновлено: 09:06 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/benton-2016784407.html
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон - РИА Новости, 14.05.2025
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон
Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:37:00+03:00
2025-05-14T09:06:00+03:00
нью-йорк (город)
дастин хоффман
мерил стрип
в мире
культура
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер в Нью-Йорке, сообщила газета New York Times со ссылкой на его менеджера. Смерть Бентона "подтвердила во вторник Мариса Форзано, его давняя помощница и менеджер", пишет газета. Бентону было 92, его жена скончалась в 2023 году. У него остался сын, Джон Бентон, отмечает NYT. Свои первые два "Оскара" он выиграл как режиссер и сценарист "Крамера против Крамера" в 1980 году. В фильме сыграли Дастин Хоффман и Мерил Стрип. Третий "Оскар" он получил в 1985 году за сценарий фильма "Место в сердце", в котором он также выступил режиссером. Его последней киноработой является фильм "Праздник любви", который он снял в 2007 году. New York Times отмечает, что на момент смерти Бентон работал над своими мемуарами.
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нью-йорк (город), дастин хоффман, мерил стрип, в мире, культура
Нью-Йорк (город), Дастин Хоффман, Мерил Стрип, В мире, Культура
Умер трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон

Трехкратный обладатель "Оскара" Роберт Бентон умер в Нью-Йорке

© Getty Images / Charley GallayРежиссер и сценарист Роберт Бентон
Режиссер и сценарист Роберт Бентон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Charley Gallay
Режиссер и сценарист Роберт Бентон. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Трехкратный обладатель "Оскара", режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами "Бонни и Клайд" и "Крамер против Крамера", умер в Нью-Йорке, сообщила газета New York Times со ссылкой на его менеджера.
Смерть Бентона "подтвердила во вторник Мариса Форзано, его давняя помощница и менеджер", пишет газета.
Бентону было 92, его жена скончалась в 2023 году. У него остался сын, Джон Бентон, отмечает NYT.
Свои первые два "Оскара" он выиграл как режиссер и сценарист "Крамера против Крамера" в 1980 году. В фильме сыграли Дастин Хоффман и Мерил Стрип. Третий "Оскар" он получил в 1985 году за сценарий фильма "Место в сердце", в котором он также выступил режиссером.
Его последней киноработой является фильм "Праздник любви", который он снял в 2007 году.
New York Times отмечает, что на момент смерти Бентон работал над своими мемуарами.
 
Нью-Йорк (город)Дастин ХоффманМерил СтрипВ миреКультура
 
 
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