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Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
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20:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/belorussiya-2016982202.html
Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию
Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию
Белоруссия увеличила в январе–марте текущего года экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:46:00+03:00
2025-05-14T20:46:00+03:00
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Белоруссия увеличила в январе–марте текущего года экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. "В январе–марте 2025 года темпы экспорта в Россию остались высокими — 109,7% к аналогичному периоду прошлого года. Продукция отправляется в 75 регионов страны, основной спрос наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства. Подчеркивается, что продолжается работа по расширению номенклатуры экспортируемой продукции, снятию ограничений и повышению конкурентоспособности белорусской аграрной продукции на российском рынке. В пресс-службе отметили, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между странами вырос на 13,4% к уровню предыдущего года. "Экспорт белорусских товаров вырос на 15,5%. Наибольший рост зафиксирован по поставкам молочных продуктов — плюс 17,0%, и мяса с мясопродуктами — плюс 16,6%", - говорится в сообщении. Там сообщается, что сотрудничество Белоруссии и России в агропромышленной сфере обсуждалось в Минске во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. "Стороны рассмотрели вопросы реализации Союзных программ: по формированию единой аграрной политики и по интеграции информационных систем контролирующих органов в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. Их выполнение направлено на гармонизацию законодательства Беларуси и России в регулировании АПК, устранение административных барьеров, увеличение объемов товарооборота и обеспечение продовольственной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из важных результатов станет создание единой системы прослеживаемости подконтрольных товаров, что повысит эффективность контроля и ускорит таможенное оформление продукции. "Встреча в Минсельхозпроде способствует оперативному решению актуальных вопросов товарооборота между стратегическими партнерами и дальнейшему укреплению их кооперационных связей в агропромышленной сфере", - подчеркнули в пресс-службе.
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россия, белоруссия, минск, сергей глазьев, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Глазьев, В мире
Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию

Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию на 9,7%

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Белоруссия увеличила в январе–марте текущего года экспорт продовольствия и сельхозпродукции в Россию на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
"В январе–марте 2025 года темпы экспорта в Россию остались высокими — 109,7% к аналогичному периоду прошлого года. Продукция отправляется в 75 регионов страны, основной спрос наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства. Подчеркивается, что продолжается работа по расширению номенклатуры экспортируемой продукции, снятию ограничений и повышению конкурентоспособности белорусской аграрной продукции на российском рынке.
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В пресс-службе отметили, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между странами вырос на 13,4% к уровню предыдущего года. "Экспорт белорусских товаров вырос на 15,5%. Наибольший рост зафиксирован по поставкам молочных продуктов — плюс 17,0%, и мяса с мясопродуктами — плюс 16,6%", - говорится в сообщении.
Там сообщается, что сотрудничество Белоруссии и России в агропромышленной сфере обсуждалось в Минске во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
"Стороны рассмотрели вопросы реализации Союзных программ: по формированию единой аграрной политики и по интеграции информационных систем контролирующих органов в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. Их выполнение направлено на гармонизацию законодательства Беларуси и России в регулировании АПК, устранение административных барьеров, увеличение объемов товарооборота и обеспечение продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из важных результатов станет создание единой системы прослеживаемости подконтрольных товаров, что повысит эффективность контроля и ускорит таможенное оформление продукции.
"Встреча в Минсельхозпроде способствует оперативному решению актуальных вопросов товарооборота между стратегическими партнерами и дальнейшему укреплению их кооперационных связей в агропромышленной сфере", - подчеркнули в пресс-службе.
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