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Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud - РИА Новости, 14.05.2025
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16:57 14.05.2025 (обновлено: 17:07 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/beeline-2016922778.html
Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud
Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud - РИА Новости, 14.05.2025
Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud
Масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО "МСП Лизинг" в облако завершил beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:57:00+03:00
2025-05-14T17:07:00+03:00
вымпелком
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технологии
лизинг
экономика
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО "МСП Лизинг" в облако завершил beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора.В сжатые сроки были развернуты виртуальный центр обработки данных (ЦОД), защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступность услуг для малого бизнеса по всей России."МСП Лизинг" – важный игрок на рынке льготного лизинга для микро- и малых предприятий. Для выполнения задачи по расширению доступности услуг компании требовалась современная ИТ-платформа, обеспечивающая автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Beeline cloud предоставил инфраструктуру в формате "as a service" (IaaS, DaaS, NaaS и т.д.), включая виртуальный ЦОД с отказоустойчивостью 99,99%, защищенные виртуальные рабочие места и облачный офис, защищенный ГОСТ VPN-канал и сервисы кибербезопасности, а также облачную телефонию и видеоконференцсвязь. Проект реализован на 30% быстрее стандартных сроков благодаря слаженной работе команд. Ключевые эффекты включают снижение затрат на поддержку ИТ до 25% за счет виртуализации и оптимальных технических решений, ускорение обработки заявок клиентов благодаря автоматизации высокой производительности инфраструктурных сервисов, соответствие требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК, а также возможность гибкого масштабирования.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRJUHRWXpG.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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вымпелком, билайн, технологии, лизинг, экономика, поддержка бизнеса
ВымпелКом, Билайн, Технологии, лизинг, Экономика, Поддержка бизнеса

Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : beeline cloud
beeline cloud
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО "МСП Лизинг" в облако завершил beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора.
В сжатые сроки были развернуты виртуальный центр обработки данных (ЦОД), защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступность услуг для малого бизнеса по всей России.
"МСП Лизинг" – важный игрок на рынке льготного лизинга для микро- и малых предприятий. Для выполнения задачи по расширению доступности услуг компании требовалась современная ИТ-платформа, обеспечивающая автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Beeline cloud предоставил инфраструктуру в формате "as a service" (IaaS, DaaS, NaaS и т.д.), включая виртуальный ЦОД с отказоустойчивостью 99,99%, защищенные виртуальные рабочие места и облачный офис, защищенный ГОСТ VPN-канал и сервисы кибербезопасности, а также облачную телефонию и видеоконференцсвязь.
Проект реализован на 30% быстрее стандартных сроков благодаря слаженной работе команд. Ключевые эффекты включают снижение затрат на поддержку ИТ до 25% за счет виртуализации и оптимальных технических решений, ускорение обработки заявок клиентов благодаря автоматизации высокой производительности инфраструктурных сервисов, соответствие требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК, а также возможность гибкого масштабирования.
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ВымпелКомБилайнТехнологиилизингЭкономикаПоддержка бизнеса
 
 
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