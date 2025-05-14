https://ria.ru/20250514/beeline-2016922778.html

Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud

Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud - РИА Новости, 14.05.2025

Комплексный облачный проект для "МСП Лизинг" реализовал beeline cloud

Масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО "МСП Лизинг" в облако завершил beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:57:00+03:00

2025-05-14T16:57:00+03:00

2025-05-14T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО "МСП Лизинг" в облако завершил beeline cloud, сообщает пресс-служба оператора.В сжатые сроки были развернуты виртуальный центр обработки данных (ЦОД), защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступность услуг для малого бизнеса по всей России."МСП Лизинг" – важный игрок на рынке льготного лизинга для микро- и малых предприятий. Для выполнения задачи по расширению доступности услуг компании требовалась современная ИТ-платформа, обеспечивающая автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Beeline cloud предоставил инфраструктуру в формате "as a service" (IaaS, DaaS, NaaS и т.д.), включая виртуальный ЦОД с отказоустойчивостью 99,99%, защищенные виртуальные рабочие места и облачный офис, защищенный ГОСТ VPN-канал и сервисы кибербезопасности, а также облачную телефонию и видеоконференцсвязь. Проект реализован на 30% быстрее стандартных сроков благодаря слаженной работе команд. Ключевые эффекты включают снижение затрат на поддержку ИТ до 25% за счет виртуализации и оптимальных технических решений, ускорение обработки заявок клиентов благодаря автоматизации высокой производительности инфраструктурных сервисов, соответствие требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК, а также возможность гибкого масштабирования.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRJUHRWXpG.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, билайн, технологии, лизинг, экономика, поддержка бизнеса