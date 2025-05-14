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В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена - РИА Новости, 14.05.2025
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена
Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:55:00+03:00
2025-05-14T13:55:00+03:00
2025-05-14T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего гражданина иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, ночью 22 ноября 2024 года в поселке Барвиха во дворе жилого дома 38-летний спортсмен сделал замечание двум мужчинам, шумевшим под окнами. Отмечается, что в результате произошла драка, в ходе которой 23-летний мужчина нанес спортсмену ножевое ранение в живот. Потерпевшему была своевременно оказана помощь.
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происшествия, барвиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барвиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена
Иностранец, ранивший ножом спортсмена в Барвихе, получил 3,5 года колонии