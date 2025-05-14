https://ria.ru/20250514/barviha-2016879355.html

В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена

В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена - РИА Новости, 14.05.2025

В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена

Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:55:00+03:00

2025-05-14T13:55:00+03:00

2025-05-14T13:55:00+03:00

происшествия

барвиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего гражданина иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, ночью 22 ноября 2024 года в поселке Барвиха во дворе жилого дома 38-летний спортсмен сделал замечание двум мужчинам, шумевшим под окнами. Отмечается, что в результате произошла драка, в ходе которой 23-летний мужчина нанес спортсмену ножевое ранение в живот. Потерпевшему была своевременно оказана помощь.

https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html

барвиха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, барвиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)