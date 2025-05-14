Рейтинг@Mail.ru
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/barviha-2016879355.html
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена - РИА Новости, 14.05.2025
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена
Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:55:00+03:00
2025-05-14T13:55:00+03:00
происшествия
барвиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего гражданина иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, ночью 22 ноября 2024 года в поселке Барвиха во дворе жилого дома 38-летний спортсмен сделал замечание двум мужчинам, шумевшим под окнами. Отмечается, что в результате произошла драка, в ходе которой 23-летний мужчина нанес спортсмену ножевое ранение в живот. Потерпевшему была своевременно оказана помощь.
https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html
барвиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барвиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барвиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Барвихе осудили иностранца, ранившего ножом спортсмена

Иностранец, ранивший ножом спортсмена в Барвихе, получил 3,5 года колонии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Иностранец, ранивший в Барвихе ножом спортсмена из-за замечания, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего гражданина иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 22 ноября 2024 года в поселке Барвиха во дворе жилого дома 38-летний спортсмен сделал замечание двум мужчинам, шумевшим под окнами. Отмечается, что в результате произошла драка, в ходе которой 23-летний мужчина нанес спортсмену ножевое ранение в живот. Потерпевшему была своевременно оказана помощь.
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Дагестане завели дело после нападения на полицейских
13 мая, 15:50
 
ПроисшествияБарвихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала