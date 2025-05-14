https://ria.ru/20250514/aviasoobschenie-2016921583.html

Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения

Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 14.05.2025

Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" из России в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:34:00+03:00

2025-05-14T16:34:00+03:00

2025-05-14T16:39:00+03:00

малайзия

аэрофлот

михаил мишустин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

россия

владимир путин

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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" из России в Малайзию."Провел двустороннюю встречу с моим коллегой Михаилом Мишустиным вместе с делегациями обеих стран… Мы обсудили восстановление прямых рейсов "Аэрофлота" в Малайзию и укрепление связей между людьми", - написал он в своем Telegram-канале.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду проходят его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

малайзия

россия

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Наталья Макарова

малайзия, аэрофлот, михаил мишустин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), россия, владимир путин