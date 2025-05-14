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Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 14.05.2025
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16:34 14.05.2025 (обновлено: 16:39 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/aviasoobschenie-2016921583.html
Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения
Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 14.05.2025
Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" из России в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:34:00+03:00
2025-05-14T16:39:00+03:00
малайзия
аэрофлот
михаил мишустин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
россия
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" из России в Малайзию."Провел двустороннюю встречу с моим коллегой Михаилом Мишустиным вместе с делегациями обеих стран… Мы обсудили восстановление прямых рейсов "Аэрофлота" в Малайзию и укрепление связей между людьми", - написал он в своем Telegram-канале.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду проходят его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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малайзия, аэрофлот, михаил мишустин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), россия, владимир путин
Малайзия, Аэрофлот, Михаил Мишустин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Россия, Владимир Путин
Мишустин и премьер Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения

Мишустин и Ибрагим обсудили возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" в Малайзию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" из России в Малайзию.
«
"Провел двустороннюю встречу с моим коллегой Михаилом Мишустиным вместе с делегациями обеих стран… Мы обсудили восстановление прямых рейсов "Аэрофлота" в Малайзию и укрепление связей между людьми", - написал он в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду проходят его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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МалайзияАэрофлотМихаил МишустинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)РоссияВладимир Путин
 
 
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