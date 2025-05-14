https://ria.ru/20250514/ataki-2016800330.html
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек - РИА Новости, 14.05.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:41:00+03:00
2025-05-14T07:41:00+03:00
2025-05-14T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992847865_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_3a8a5b8647dfca417711932ea0e6057f.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "За вчерашний день в результате атак со стороны вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, трое из них - сотрудники скорой медицинской помощи, четыре бойца "Орлана". Сейчас в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти жизни, чтобы помочь быстрее пострадавшим жителям вернуться домой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250514/ataka-2016780087.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992847865_0:185:960:905_1920x0_80_0_0_64da884fc6f6b2b504af8708762c04f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек
Гладков: за сутки в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 16 человек