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В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ataki-2016800330.html
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек - РИА Новости, 14.05.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:41:00+03:00
2025-05-14T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "За вчерашний день в результате атак со стороны вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, трое из них - сотрудники скорой медицинской помощи, четыре бойца "Орлана". Сейчас в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти жизни, чтобы помочь быстрее пострадавшим жителям вернуться домой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250514/ataka-2016780087.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек

Гладков: за сутки в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 16 человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ в Белгородской области
Последствия удара ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"За вчерашний день в результате атак со стороны вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, трое из них - сотрудники скорой медицинской помощи, четыре бойца "Орлана". Сейчас в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти жизни, чтобы помочь быстрее пострадавшим жителям вернуться домой", - говорится в сообщении.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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