https://ria.ru/20250514/ataki-2016800330.html

В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек

В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек - РИА Новости, 14.05.2025

В Белгородской области при атаках ВСУ за день пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:41:00+03:00

2025-05-14T07:41:00+03:00

2025-05-14T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "За вчерашний день в результате атак со стороны вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, трое из них - сотрудники скорой медицинской помощи, четыре бойца "Орлана". Сейчас в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти жизни, чтобы помочь быстрее пострадавшим жителям вернуться домой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250514/ataka-2016780087.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия