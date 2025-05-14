https://ria.ru/20250514/ataka-2016780087.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 14.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

Мужчина ранен в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:05:00+03:00

2025-05-14T01:05:00+03:00

2025-05-14T01:06:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате атаки дрона ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Богун-Городок Борисовского района от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. С открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжелом состоянии бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины