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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 14.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:05:00+03:00
2025-05-14T01:05:00+03:00
2025-05-14T01:06:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате атаки дрона ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Богун-Городок Борисовского района от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. С открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжелом состоянии бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина
Гладков: в селе Богун-Городок Белгородской области при атаке дрона ранен мужчина