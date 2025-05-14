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Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам - РИА Новости, 14.05.2025
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20:29 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/argentina-2016979926.html
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам - РИА Новости, 14.05.2025
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам
Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:29:00+03:00
2025-05-14T20:29:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. По его словам, есть иммигранты, которые приезжают в Аргентину, чтобы воспользоваться бесплатными государственными услугами, которых нет в их странах, не платя при этом налоги. В государственных больницах на бесплатное лечение иностранцев тратятся миллионы долларов. "Начиная с сегодняшнего дня, нелегальные мигранты, (иностранцы) находящиеся в стране транзитом и (иностранцы) с временным видом на жительство должны будут оплачивать услуги здравоохранения. Те, кто приезжают в Аргентину, должны будут представить медицинскую страховку, гарантирующую способность оплатить услуги", - сказал Адорни. Кроме того, университеты, если захотят, теперь смогут взимать с иностранцев плату за обучение.
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Новости - Туризм, Аргентина, В мире
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам

Мануэль Адорни: Аргентина будет требовать от въезжающих медицинскую страховку

CC BY-SA 3.0 / Fulviusbsas / Аргентинский город
Аргентинский город - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Fulviusbsas /
Аргентинский город. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни.
По его словам, есть иммигранты, которые приезжают в Аргентину, чтобы воспользоваться бесплатными государственными услугами, которых нет в их странах, не платя при этом налоги. В государственных больницах на бесплатное лечение иностранцев тратятся миллионы долларов.
«
"Начиная с сегодняшнего дня, нелегальные мигранты, (иностранцы) находящиеся в стране транзитом и (иностранцы) с временным видом на жительство должны будут оплачивать услуги здравоохранения. Те, кто приезжают в Аргентину, должны будут представить медицинскую страховку, гарантирующую способность оплатить услуги", - сказал Адорни.
Кроме того, университеты, если захотят, теперь смогут взимать с иностранцев плату за обучение.
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