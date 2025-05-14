https://ria.ru/20250514/argentina-2016979926.html

Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам

Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам - РИА Новости, 14.05.2025

Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам

Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:29:00+03:00

2025-05-14T20:29:00+03:00

2025-05-14T20:29:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. По его словам, есть иммигранты, которые приезжают в Аргентину, чтобы воспользоваться бесплатными государственными услугами, которых нет в их странах, не платя при этом налоги. В государственных больницах на бесплатное лечение иностранцев тратятся миллионы долларов. "Начиная с сегодняшнего дня, нелегальные мигранты, (иностранцы) находящиеся в стране транзитом и (иностранцы) с временным видом на жительство должны будут оплачивать услуги здравоохранения. Те, кто приезжают в Аргентину, должны будут представить медицинскую страховку, гарантирующую способность оплатить услуги", - сказал Адорни. Кроме того, университеты, если захотят, теперь смогут взимать с иностранцев плату за обучение.

https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html

аргентина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, аргентина, в мире