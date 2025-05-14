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Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам - РИА Новости, 14.05.2025
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам
Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:29:00+03:00
2025-05-14T20:29:00+03:00
2025-05-14T20:29:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Аргентина перестанет предоставлять бесплатную медицинскую помощь иностранцам и будет требовать страховку от въезжающих, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. По его словам, есть иммигранты, которые приезжают в Аргентину, чтобы воспользоваться бесплатными государственными услугами, которых нет в их странах, не платя при этом налоги. В государственных больницах на бесплатное лечение иностранцев тратятся миллионы долларов. "Начиная с сегодняшнего дня, нелегальные мигранты, (иностранцы) находящиеся в стране транзитом и (иностранцы) с временным видом на жительство должны будут оплачивать услуги здравоохранения. Те, кто приезжают в Аргентину, должны будут представить медицинскую страховку, гарантирующую способность оплатить услуги", - сказал Адорни. Кроме того, университеты, если захотят, теперь смогут взимать с иностранцев плату за обучение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, аргентина, в мире
Новости - Туризм, Аргентина, В мире
Аргентина прекратила предоставлять бесплатную медпомощь иностранцам
Мануэль Адорни: Аргентина будет требовать от въезжающих медицинскую страховку