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Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова

Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова - РИА Новости, 14.05.2025

Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова

Чертановский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера-миллионника Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:33:00+03:00

2025-05-14T18:33:00+03:00

2025-05-14T19:19:00+03:00

происшествия

гусейн гасанов

москва

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чертановский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера-миллионника Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гасанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 7 лет колонии.

https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, гусейн гасанов, москва, россия