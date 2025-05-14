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Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова - РИА Новости, 14.05.2025
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18:33 14.05.2025 (обновлено: 19:19 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/arest-2016960288.html
Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова
Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова - РИА Новости, 14.05.2025
Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова
Чертановский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера-миллионника Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:33:00+03:00
2025-05-14T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чертановский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера-миллионника Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гасанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 7 лет колонии.
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происшествия, гусейн гасанов, москва, россия
Происшествия, Гусейн Гасанов, Москва, Россия
Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова

Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова по статье об отмывании денег

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чертановский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера-миллионника Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гасанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 7 лет колонии.
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