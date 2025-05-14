Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:19 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/aravija-2016821291.html
Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России
Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России - РИА Новости, 14.05.2025
Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России
Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:19:00+03:00
2025-05-14T10:19:00+03:00
туризм
новости - туризм
саудовская аравия
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия", - говорится в релизе. В АТОР отметили, что в первом квартале 2019 года Россию посетили 210 туристов из Саудовской Аравии, а уже в первом квартале текущего года турпоток увеличился в 47 раз - до 9 900 человек. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ: по сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель увеличился на 65,24%.
https://ria.ru/20250510/memorandum-2016215063.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, саудовская аравия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Саудовская Аравия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России

АТОР: Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров въездного туризма в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия", - говорится в релизе.
В АТОР отметили, что в первом квартале 2019 года Россию посетили 210 туристов из Саудовской Аравии, а уже в первом квартале текущего года турпоток увеличился в 47 раз - до 9 900 человек. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ: по сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель увеличился на 65,24%.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
10 мая, 15:55
 
ТуризмНовости - ТуризмСаудовская АравияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала