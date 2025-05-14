https://ria.ru/20250514/aravija-2016821291.html

Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России

Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России - РИА Новости, 14.05.2025

Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России

Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:19:00+03:00

2025-05-14T10:19:00+03:00

2025-05-14T10:19:00+03:00

туризм

новости - туризм

саудовская аравия

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия", - говорится в релизе. В АТОР отметили, что в первом квартале 2019 года Россию посетили 210 туристов из Саудовской Аравии, а уже в первом квартале текущего года турпоток увеличился в 47 раз - до 9 900 человек. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ: по сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель увеличился на 65,24%.

https://ria.ru/20250510/memorandum-2016215063.html

саудовская аравия

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новости - туризм, саудовская аравия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)