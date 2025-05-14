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На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
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06:45 14.05.2025 (обновлено: 11:13 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/altaj-2016796847.html
На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП
На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП
В Алтайском крае женщина пустила за руль автомобиля несовершеннолетнюю дочь и погибла в устроенном ею ДТП, рассказали журналистам в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:45:00+03:00
2025-05-14T11:13:00+03:00
происшествия
алтайский край
хабарский район
дтп
россия
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БАРНАУЛ, 14 мая — РИА Новости. В Алтайском крае женщина пустила за руль автомобиля несовершеннолетнюю дочь и погибла в устроенном ею ДТП, рассказали журналистам в ГУ МВД по региону."На 25-м километре автодороги К-89 "Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный" в Хабарском районе Алтайского края произошло ДТП — съезд с дороги. Прибывшими на место сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель, девушка 2008 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность ситуации, связанную с тем, что покрытие дорожной части — щебеночное, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части", — говорится в сообщении.Из-за этого молодая девушка-водитель, которая не получала права на управление автомобилем, не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с наездом на дерево, пояснили в пресс-службе. "В результате ДТП мама неопытного водителя 1985 года рождения, которая ехала в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте", — добавили там.Отмечается, что водителя госпитализировали в Хабарскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20250109/dtp-1992905237.html
https://ria.ru/20241125/buryatiya-1985502357.html
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происшествия, алтайский край, хабарский район, дтп, россия
Происшествия, Алтайский край, Хабарский район, ДТП, Россия
На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП

На Алтае женщина пустила дочь за руль автомобиля и погибла в устроенном ею ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Алтайского краяНа месте ДТП в Хабарском районе Алтайского края
На месте ДТП в Хабарском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Алтайского края
На месте ДТП в Хабарском районе Алтайского края
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БАРНАУЛ, 14 мая — РИА Новости. В Алтайском крае женщина пустила за руль автомобиля несовершеннолетнюю дочь и погибла в устроенном ею ДТП, рассказали журналистам в ГУ МВД по региону.
"На 25-м километре автодороги К-89 "Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный" в Хабарском районе Алтайского края произошло ДТП — съезд с дороги. Прибывшими на место сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель, девушка 2008 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность ситуации, связанную с тем, что покрытие дорожной части — щебеночное, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части", — говорится в сообщении.
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Из-за этого молодая девушка-водитель, которая не получала права на управление автомобилем, не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с наездом на дерево, пояснили в пресс-службе.
«
"В результате ДТП мама неопытного водителя 1985 года рождения, которая ехала в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте", — добавили там.
Отмечается, что водителя госпитализировали в Хабарскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку для принятия процессуального решения.
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