На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП
На Алтае женщина пустила дочь за руль автомобиля и погибла в устроенном ею ДТП
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БАРНАУЛ, 14 мая — РИА Новости. В Алтайском крае женщина пустила за руль автомобиля несовершеннолетнюю дочь и погибла в устроенном ею ДТП, рассказали журналистам в ГУ МВД по региону.
"На 25-м километре автодороги К-89 "Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный" в Хабарском районе Алтайского края произошло ДТП — съезд с дороги. Прибывшими на место сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель, девушка 2008 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность ситуации, связанную с тем, что покрытие дорожной части — щебеночное, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части", — говорится в сообщении.
Из-за этого молодая девушка-водитель, которая не получала права на управление автомобилем, не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с наездом на дерево, пояснили в пресс-службе.
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"В результате ДТП мама неопытного водителя 1985 года рождения, которая ехала в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте", — добавили там.
Отмечается, что водителя госпитализировали в Хабарскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку для принятия процессуального решения.
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