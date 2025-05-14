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Алиханов рассказал об интересах российских компаний в Египте - РИА Новости, 14.05.2025
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12:58 14.05.2025 (обновлено: 13:01 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016860932.html
Алиханов рассказал об интересах российских компаний в Египте
Алиханов рассказал об интересах российских компаний в Египте - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал об интересах российских компаний в Египте
Российские компании заинтересованы в совместных проектах с Египтом в области спутниковой связи, а также цифровизации госуправления и городской среды, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:58:00+03:00
2025-05-14T13:01:00+03:00
россия
египет
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в совместных проектах с Египтом в области спутниковой связи, а также цифровизации госуправления и городской среды, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Российские компании заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды", - сказал министр на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Он отметил, что в настоящее время прорабатываются и возможности применения в Египте российских комплексных решений по информационной безопасности, электронным финансам и цифровому образованию.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016860164.html
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россия, египет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов, экономика
Россия, Египет, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов, Экономика
Алиханов рассказал об интересах российских компаний в Египте

Алиханов: роскомпании хотят работать с Египтом в сфере связи и цифровизации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в совместных проектах с Египтом в области спутниковой связи, а также цифровизации госуправления и городской среды, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Российские компании заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды", - сказал министр на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что в настоящее время прорабатываются и возможности применения в Египте российских комплексных решений по информационной безопасности, электронным финансам и цифровому образованию.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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