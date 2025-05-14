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Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий - РИА Новости, 14.05.2025
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12:55 14.05.2025 (обновлено: 13:00 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016860359.html
Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий
Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий
Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:55:00+03:00
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египет
технологии
экономика
антон алиханов
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта", — сказал он.Алиханов добавил, что в сфере цифровых технологий есть большие возможности для расширения кооперационных связей России и Египта.
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016860932.html
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египет, технологии, экономика, антон алиханов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Египет, Технологии, Экономика, Антон Алиханов, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий

Алиханов: Россия уже поставляет в Египет устройства для быстрого интернета

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта", — сказал он.
Алиханов добавил, что в сфере цифровых технологий есть большие возможности для расширения кооперационных связей России и Египта.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Алиханов рассказал об интересах российских компаний в Египте
Вчера, 12:58
 
ЕгипетТехнологииЭкономикаАнтон АлихановРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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