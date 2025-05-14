https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016860359.html

Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий

Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий - РИА Новости, 14.05.2025

Алиханов рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере высоких технологий

Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:55:00+03:00

2025-05-14T12:55:00+03:00

2025-05-14T13:00:00+03:00

египет

технологии

экономика

антон алиханов

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские компании уже поставляют современное оборудование для проведения высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта", — сказал он.Алиханов добавил, что в сфере цифровых технологий есть большие возможности для расширения кооперационных связей России и Египта.

https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016860932.html

египет

россия

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египет, технологии, экономика, антон алиханов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)