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Алиханов рассказал о планах по наращиванию экспорта мяса в Египет - РИА Новости, 14.05.2025
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12:48 14.05.2025 (обновлено: 12:57 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016858728.html
Алиханов рассказал о планах по наращиванию экспорта мяса в Египет
Алиханов рассказал о планах по наращиванию экспорта мяса в Египет - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал о планах по наращиванию экспорта мяса в Египет
Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной, масложировой, рыбной и молочной продукции в Египет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:48:00+03:00
2025-05-14T12:57:00+03:00
экономика
египет
россия
антон алиханов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной, масложировой, рыбной и молочной продукции в Египет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Мы заинтересованы в увеличении объемов отечественного экспорта, а также расширении торговой номенклатуры за счет увеличения поставок российской мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также наращивания египетского плодово-овощного импорта", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Министр отметил, что Египет является одним из наиболее крупных рынков сбыта для российских зерновых. На российском рынке представлен широкий набор египетской сельхозпродукции, прежде всего цитрусовые, картофель, виноград, орехи, добавил Алиханов.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016860164.html
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экономика, египет, россия, антон алиханов
Экономика, Египет, Россия, Антон Алиханов
Алиханов рассказал о планах по наращиванию экспорта мяса в Египет

Алиханов: Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной продукции в Египет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМясной отдел супермаркета
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в увеличении экспорта мясной, масложировой, рыбной и молочной продукции в Египет, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы заинтересованы в увеличении объемов отечественного экспорта, а также расширении торговой номенклатуры за счет увеличения поставок российской мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также наращивания египетского плодово-овощного импорта", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Министр отметил, что Египет является одним из наиболее крупных рынков сбыта для российских зерновых. На российском рынке представлен широкий набор египетской сельхозпродукции, прежде всего цитрусовые, картофель, виноград, орехи, добавил Алиханов.
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ЭкономикаЕгипетРоссияАнтон Алиханов
 
 
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