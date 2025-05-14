https://ria.ru/20250514/aktsii-2016965188.html

Российский рынок акций в среду снизился на 0,39%

Российский рынок акций в среду снизился на 0,39% - РИА Новости, 14.05.2025

Российский рынок акций в среду снизился на 0,39%

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:58:00+03:00

2025-05-14T18:58:00+03:00

2025-05-14T18:58:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды понизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 2 924,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 210,9 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02%, до 1 148,28 пункта.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть