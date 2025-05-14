Аграрии в Оренбургской области засеяли первый миллион гектаров земли
Оренбургские сельхозработники засеяли первый миллион гектаров земли
Посевные работы
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Аграрии Оренбургской области засеяли 1,09 миллиона гектаров земли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 622,5 тысячи гектаров, что составляет 35% от планового объема. Задействовано 6,185 тысячи сеялок.
"Весенний сев – стратегическая задача. Каждый день имеет значение. Нужно не только оперативно завершить работы, но и обеспечить качественную обработку паров, чтобы заложить основу под урожай следующего года. Хозяйства демонстрируют слаженность и высокую готовность. Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильное развитие сельского хозяйства", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба.
Наибольшие площади ярового сева – в Адамовском (191,2 тысячи гектаров) и Кваркенском (176,5 тысячи гектаров) районах. Близки к достижению плановых показателей по яровым зерновым и зернобобовым культурам Грачевский (88%) и Тоцкий (84%) районы.
Также в хозяйствах региона начались уходные работы. План по обработке паров на текущий сезон составляет более 1,044 миллиона гектаров. На сегодняшний день однократная обработка проведена на 207,7 тысячи гектаров (20%). К повторной приступили в Ташлинском районе – на 6,4 тысячи гектаров (5%).