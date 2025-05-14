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Аграрии в Оренбургской области засеяли первый миллион гектаров земли - РИА Новости, 14.05.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:34 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/agrarii-2016941377.html
Аграрии в Оренбургской области засеяли первый миллион гектаров земли
Аграрии в Оренбургской области засеяли первый миллион гектаров земли - РИА Новости, 14.05.2025
Аграрии в Оренбургской области засеяли первый миллион гектаров земли
Аграрии Оренбургской области засеяли 1,09 миллиона гектаров земли, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:34:00+03:00
2025-05-14T17:34:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
ташлинский район
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Аграрии Оренбургской области засеяли 1,09 миллиона гектаров земли, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 622,5 тысячи гектаров, что составляет 35% от планового объема. Задействовано 6,185 тысячи сеялок. "Весенний сев – стратегическая задача. Каждый день имеет значение. Нужно не только оперативно завершить работы, но и обеспечить качественную обработку паров, чтобы заложить основу под урожай следующего года. Хозяйства демонстрируют слаженность и высокую готовность. Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильное развитие сельского хозяйства", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Наибольшие площади ярового сева – в Адамовском (191,2 тысячи гектаров) и Кваркенском (176,5 тысячи гектаров) районах. Близки к достижению плановых показателей по яровым зерновым и зернобобовым культурам Грачевский (88%) и Тоцкий (84%) районы. Также в хозяйствах региона начались уходные работы. План по обработке паров на текущий сезон составляет более 1,044 миллиона гектаров. На сегодняшний день однократная обработка проведена на 207,7 тысячи гектаров (20%). К повторной приступили в Ташлинском районе – на 6,4 тысячи гектаров (5%).
https://ria.ru/20250514/abilimpiks-2016902519.html
ташлинский район
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Артем Смирнов
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евгений солнцев, ташлинский район
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Ташлинский район
Аграрии в Оренбургской области засеяли первый миллион гектаров земли

Оренбургские сельхозработники засеяли первый миллион гектаров земли

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Аграрии Оренбургской области засеяли 1,09 миллиона гектаров земли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 622,5 тысячи гектаров, что составляет 35% от планового объема. Задействовано 6,185 тысячи сеялок.
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"Весенний сев – стратегическая задача. Каждый день имеет значение. Нужно не только оперативно завершить работы, но и обеспечить качественную обработку паров, чтобы заложить основу под урожай следующего года. Хозяйства демонстрируют слаженность и высокую готовность. Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильное развитие сельского хозяйства", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба.
Наибольшие площади ярового сева – в Адамовском (191,2 тысячи гектаров) и Кваркенском (176,5 тысячи гектаров) районах. Близки к достижению плановых показателей по яровым зерновым и зернобобовым культурам Грачевский (88%) и Тоцкий (84%) районы.
Также в хозяйствах региона начались уходные работы. План по обработке паров на текущий сезон составляет более 1,044 миллиона гектаров. На сегодняшний день однократная обработка проведена на 207,7 тысячи гектаров (20%). К повторной приступили в Ташлинском районе – на 6,4 тысячи гектаров (5%).
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевТашлинский район
 
 
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