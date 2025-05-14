Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС
Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС, и малой, и большой мощности
Логотип "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" готов предложить Сербии проекты АЭС как малой, так и большой мощности, заявила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич.
"Росатом" готов предложить сербским партнерам весь спектр решений: от атомных станций малой мощности на базе реакторов РИТМ-200 до энергоблоков большой мощности поколения 3+. Наши технологии уже продемонстрировали свою надежность и эффективность как в России, так и на зарубежных площадках", – сказала Деурич на международном научном форуме "Энергетический переход Западных Балкан" в Белграде. Ее слова приведены в сообщении "Росатома".
"Росатом" приветствует стремление Сербии укрепить энергосистему страны и диверсифицировать энергобаланс за счет внедрения атомной генерации, которая будет выступать надежным, эффективным и безуглеродным источником энергии. Уверены, что строительство АЭС позволит создать условия для долгосрочного социально-экономического процветания страны, укрепив ее энергетическую независимость", - отметила она.
"Росатом" приветствует стремление Сербии укрепить энергосистему страны и диверсифицировать энергобаланс за счет внедрения атомной генерации, которая будет выступать надежным, эффективным и безуглеродным источником энергии. Уверены, что строительство АЭС позволит создать условия для долгосрочного социально-экономического процветания страны, укрепив ее энергетическую независимость", - отметила она.
Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе по итогам прошедших в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, приезжавшим в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.