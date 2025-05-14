https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html

Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС

Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС - РИА Новости, 14.05.2025

Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС

"Росатом" готов предложить Сербии проекты АЭС как малой, так и большой мощности, заявила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:40:00+03:00

2025-05-14T16:40:00+03:00

2025-05-14T16:49:00+03:00

сербия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

белград (город)

владимир путин

алексей лихачев

александр вучич

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" готов предложить Сербии проекты АЭС как малой, так и большой мощности, заявила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич."Росатом" готов предложить сербским партнерам весь спектр решений: от атомных станций малой мощности на базе реакторов РИТМ-200 до энергоблоков большой мощности поколения 3+. Наши технологии уже продемонстрировали свою надежность и эффективность как в России, так и на зарубежных площадках", – сказала Деурич на международном научном форуме "Энергетический переход Западных Балкан" в Белграде. Ее слова приведены в сообщении "Росатома"."Росатом" приветствует стремление Сербии укрепить энергосистему страны и диверсифицировать энергобаланс за счет внедрения атомной генерации, которая будет выступать надежным, эффективным и безуглеродным источником энергии. Уверены, что строительство АЭС позволит создать условия для долгосрочного социально-экономического процветания страны, укрепив ее энергетическую независимость", - отметила она.Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе по итогам прошедших в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, приезжавшим в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250510/rosatom-2016262333.html

сербия

россия

белград (город)

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сербия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, белград (город), владимир путин, алексей лихачев, александр вучич