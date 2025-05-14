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Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС - РИА Новости, 14.05.2025
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16:40 14.05.2025 (обновлено: 16:49 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html
Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС
Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС - РИА Новости, 14.05.2025
Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС
"Росатом" готов предложить Сербии проекты АЭС как малой, так и большой мощности, заявила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:40:00+03:00
2025-05-14T16:49:00+03:00
сербия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
белград (город)
владимир путин
алексей лихачев
александр вучич
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" готов предложить Сербии проекты АЭС как малой, так и большой мощности, заявила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич."Росатом" готов предложить сербским партнерам весь спектр решений: от атомных станций малой мощности на базе реакторов РИТМ-200 до энергоблоков большой мощности поколения 3+. Наши технологии уже продемонстрировали свою надежность и эффективность как в России, так и на зарубежных площадках", – сказала Деурич на международном научном форуме "Энергетический переход Западных Балкан" в Белграде. Ее слова приведены в сообщении "Росатома"."Росатом" приветствует стремление Сербии укрепить энергосистему страны и диверсифицировать энергобаланс за счет внедрения атомной генерации, которая будет выступать надежным, эффективным и безуглеродным источником энергии. Уверены, что строительство АЭС позволит создать условия для долгосрочного социально-экономического процветания страны, укрепив ее энергетическую независимость", - отметила она.Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе по итогам прошедших в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, приезжавшим в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250510/rosatom-2016262333.html
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сербия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, белград (город), владимир путин, алексей лихачев, александр вучич
Сербия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Белград (город), Владимир Путин, Алексей Лихачев, Александр Вучич
Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС

Росатом готов предложить Сербии проекты АЭС, и малой, и большой мощности

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" готов предложить Сербии проекты АЭС как малой, так и большой мощности, заявила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич.
"Росатом" готов предложить сербским партнерам весь спектр решений: от атомных станций малой мощности на базе реакторов РИТМ-200 до энергоблоков большой мощности поколения 3+. Наши технологии уже продемонстрировали свою надежность и эффективность как в России, так и на зарубежных площадках", – сказала Деурич на международном научном форуме "Энергетический переход Западных Балкан" в Белграде. Ее слова приведены в сообщении "Росатома".

"Росатом" приветствует стремление Сербии укрепить энергосистему страны и диверсифицировать энергобаланс за счет внедрения атомной генерации, которая будет выступать надежным, эффективным и безуглеродным источником энергии. Уверены, что строительство АЭС позволит создать условия для долгосрочного социально-экономического процветания страны, укрепив ее энергетическую независимость", - отметила она.
Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе по итогам прошедших в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, приезжавшим в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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СербияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияБелград (город)Владимир ПутинАлексей ЛихачевАлександр Вучич
 
 
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